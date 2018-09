Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Radio Maribor od 10. do 16. septembra izvaja akcijo Teden brez plastike z Radiem Maribor. Foto: SOJ RTV SLO Novinarja Aleks Horvat in Bratko Zavrnik bosta skušala poslušalcem čim bolj približati ravnanje s plastiko v vsakdanjem življenju; eden bo skušal preživeti nekaj dni popolnoma brez plastike, drugi pa bo živel kot običajno. Foto: SOJ RTV SLO Dodaj v

Teden brez plastike z Radiem Maribor

Akcija bo potekala od 10. do 16. septembra

10. september 2018 ob 14:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Radio Maribor v tednu od 10. do 16. septembra izvaja akcijo Teden brez plastike z Radiem Maribor. V soboto, 15. septembra, pa se bo radijska ekipa pridružila vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo, ki jo organizirajo Ekologi brez meja.

Namen projekta je osvetliti problematiko plastike kot odpadka, ki vedno bolj bremeni okolje in tako negativno vpliva na življenje ljudi in živali. Ekipa Radia Maribor bo od 10. do 16. septembra poslušalcem delila keramične skodelice in platnene nosilne vrečke in tudi s tem spodbujala k zmanjševanju uporabe plastičnih lončkov in vrečk.

Pobuda akcije Teden brez plastike z Radiem Maribor

V času akcije Teden brez plastike z Radiem Maribor bo velik del radijskega programa posvečen problematiki plastike v sodobnem življenju. Ker je plastične embalaže in s tem tudi odpadkov zmeraj več, bodo sodelavci Radia Maribor osvetlili s tem povezane težave na globalni ravni, ob tem pa bodo preverili tudi, kako je s plastičnimi odpadki v Sloveniji in na Štajerskem, in predstavili rešitve, kako lahko v vsakdanjem življenju čim bolj zmanjšamo nepotrebno uporabo plastike.

Družbena odgovornost

»Teden brez plastike z Radiem Maribor je pobuda naše ekipe, ki se bo problematike plastike v tem tednu lotila s poglobljenim vsebinskim pristopom in tako podprla vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo: v jutranjem in dnevnem programu bo plastiko z vseh možnih zornih kotov obdelala Irena Kodrič Cizerl, tej temi bomo posvetili tako terensko oglašanje Odkrivamo Maribor kot Radijsko tribuno, prostor ji bomo namenili tudi v naših informativnih oddajah; naša novinarska kolega Aleks Horvat in Bratko Zavrnik pa bosta poskušala poslušalcem čim bolj približati ravnanje s plastiko v vsakdanjem življenju; eden bo tako skušal preživeti nekaj dni popolnoma brez plastike, drugi pa bo živel kot običajno. Na koncu bomo rezultate primerjali in s pomočjo Katje Sreš, predstavnice Ekologov brez meja, poslušalcem ponudili konkretne rešitve, kako čim bolj zmanjšati količino plastike in plastičnih odpadkov v našem vsakdanu,« je o sami akciji povedal odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek. Sicer pa bodo k odgovornejšemu ravnanju za varovanje okolja ob tem spodbujali tudi tako, da se bodo kot ekipa udeležili sobotne vseslovenske čistilne akcije in med poslušalce razdelili okoli 50 ekološko sprejemljivih platnenih nakupovalnih vrečk, za katere verjamejo, da bodo sčasoma zamenjale plastične vrečke; ob tem bodo podarili še keramične lončke z napisom Radio Maribor - vse z namenom, da se čim bolj omeji uporaba plastike za enkratno uporabo.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija