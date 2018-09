Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! RTV Slovenija je pridobila pravice za tekme slovenske nogometne reprezentance v novoustanovljeni Ligi narodov, ki deluje pod okriljem UEFE, prav tako pa tudi pravice za tekme v kvalifikacijah za UEFA Evropsko prvenstvo v nogometu 2020. Foto: SOJ RTV SLO/©UEFA Dodaj v

UEFA Liga narodov in kvalifikacije za UEFA EURO 2020 na TV Slovenija

Prva tekma med Slovenijo in Bolgarijo bo na sporedu že ta četrtek na TV SLO 2.

5. september 2018 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

RTV Slovenija je pridobila pravice za tekme slovenske nogometne reprezentance v novoustanovljeni UEFA Ligi narodov, prav tako pa tudi pravice za tekme v kvalifikacijah za UEFA Evropsko prvenstvo v nogometu 2020.

Televizija Slovenija bo v okviru UEFA Lige narodov in UEFA kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2020 na TV SLO 2 prenašala vse tekme slovenske nogometne reprezentance.

Prva tekma UEFA Lige narodov, na kateri se bo pomerila slovenska izbrana vrsta, bo na sporedu že ta četrtek, 6. 9. 2018, na TV SLO 2. Nasprotnik Slovenije bo reprezentanca Bolgarije. V nedeljo, 9. 9. 2018, pa Slovence čaka še tekma s Ciprom.

UEFA Liga narodov je novoustanovljena liga, ki je zamenjala tekmovalno in marketinško manj privlačne prijateljske tekme. 55 članic UEFE je v Ligi narodov razdeljenih v štiri lige, in sicer A, B, C in D glede na UEFin koeficient. Vsaka liga je razdeljena v štiri skupine. Slovenska reprezentanca bo s tekmovanji začela v ligi C.

Zmagovalci skupin iz vsake lige bodo napredovali v višje rangirano ligo, zadnje uvrščene reprezentance pa bodo nazadovale v nižje pozicionirano ligo. Zmagovalci skupin iz vsake lige UEFA Lige narodov, torej 16 reprezentanc, se bodo uvrstili v končnico tekmovanja, ki bo na sporedu marca 2019. Tu si lahko štiri reprezentance priigrajo mesto na Evropskem prvenstvu 2020.

Kvalifikacijske tekme za UEFA Evropsko prvenstvo v nogometu 2020 bodo zaradi uvedbe UEFA Lige narodov odigrane v enem letu, in sicer od marca do novembra 2019, prvouvrščena država v kvalifikacijski skupini se neposredno uvrsti na UEFA Evropsko prvenstvo 2020.

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija, je ob tem dejal: "Ko je bila RTV Slovenija dana priložnost, da sodeluje pri oddaji ponudb za prenose slovenske državne reprezentance, smo to priložnost izkoristili. Razlog je v tem, da smo z dosedanjimi prenosi tekem reprezentance, pa tudi tekem na nedavnem svetovnem prvenstvu dokazali, da lahko našim gledalcem zagotovimo spremljanje najpopularnejšega športa na najvišjem nivoju."

Aleksandra Subotić, generalna direktorica podjetja United Media, je ob tej priložnosti povedala: "Podjetje United Media, ki je na območju Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije lastnik pravic za prenos vseh reprezentančnih tekem UEFA Lige narodov, kvalifikacijskih tekem za EUFA EURO 2020, Evropskih kvalifikacij za FIFA Svetovno prvenstvo 2022 in tekem UEFA Evropsko prvenstvo 2020, je zelo zadovoljno, da bo v tej fazi tekmovanja RTV Slovenija na teritoriju Republike Slovenija prenašala reprezentančne tekme Lige narodov in kvalifikacijske tekme za UEFA Euro 2020 ter tako svojim gledalcem ponudila najboljše športne vsebine."

Služba za komuniciranje