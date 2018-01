Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrej Stare je na TV SLO 2 komentiral enega izmed večjih uspehov slovenskega ekipnega športa. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija Dodaj v

Uspeh slovenskih orlov poskrbel za odlično gledanost

Vsaj minuto kateregakoli od številnih športnih prenosov si je minuli vikend na TV SLO 2 ogledalo kar 1.175.400 različnih gledalcev.

22. januar 2018 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu osvojila srebrno medaljo. Jernej Damjan, Anže Semenič, Domen Prevc in Peter Prevc so zaostali le za Norvežani. Izjemen uspeh slovenskih športnikov so pozdravili tudi številni gledalci pred malimi ekrani.

Srebrno ekipno medaljo skakalcev na SP v poletih si je ogledalo povprečno kar 336.800 ali 17,8 odstotkov gledalcev, starih nad 4 leta, oz. več kot polovica (55 odstotkov) vseh gledalcev televizije v času prenosa ekipne tekme. Še posebej je bila za gledalce zanimiva druga serija, ki jo je spremljalo povprečno 380.600 ali 20,2 odstotka gledalcev, starih nad 4 leta, oz. 56-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času prenosa druge serije.

Odlično gledani so bili tudi drugi prenosi športnih dogodkov. Med pet najbolje gledanih se je poleg prenosov smučarskih poletov uvrstil še prenos tekme evropskega prvenstva v rokometu med Dansko in Slovenijo, ki jo je povprečno spremljalo skoraj 300.000 gledalcev, starih nad 4 leta.

(Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost znotraj istega dne).

