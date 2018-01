Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Uspešen vikend naših športnikov je pred male ekrane zvabil številne Slovenke in Slovence

29. januar 2018 ob 15:09

Ljubljana - RTV SLO

Slovenski športniki so poskrbeli za neverjeten konec tedna. Najprej je v petek, 26. januarja, Ana Bucik prvič v karieri stopila na zmagovalni oder in osvojila tretje mesto, že v soboto, 27. januarja, pa je svoje prve stopničke osvojila še Meta Hrovat. Vikend uspehov sta v nedeljo, 28. januarja, dopolnili še zmaga Anžeta Semeniča in tretje mesto Petra Prevca.

Ta konec tedna se je na Ljubnem ob Savinji odvila tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Prvo serijo sobotne tekme si je povprečno ogledalo 226.700 ali 12 odstotkov gledalcev, starih nad 4 leta, oz. več kot polovica (54 odstotkov) vseh gledalcev televizije v času prenosa.

Prenos drugega teka sobotnega veleslalomu za ženske iz Lenzerheideja, na katerem je prvič v karieri stopničke osvojila Meta Hrovat, si je povprečno ogledalo 205.900 ali 10,9 odstotka gledalcev, starih nad 4 leta, oz. več kot polovica (52 odstotkov) vseh gledalcev televizije v času prenosa.

Drugo serijo nedeljske tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Zakopanah, na kateri je slavil Anže Semenič, slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnil še Peter Prevc, si je ogledalo povprečno kar 338.300 ali 17,9 odstotka gledalcev, starih nad 4 leta, oz. skoraj polovica (49 odstotkov) vseh gledalcev televizije v času prenosa druge serije.

S svojimi uspehi so pred male ekrane prikovali številne Slovenke in Slovence, saj si je vsaj minuto kateregakoli od številnih športnih prenosov med petkom in nedeljo na TV SLO 2 ogledalo kar 1.030.200 različnih gledalcev.

Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost znotraj istega dne

Služba za komuniciranje RTV Slovenija