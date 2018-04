Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Logotip serije oddaj Biotopi. Tokrat govorimo o Muri, bobru in želvah. Foto: SOJ RTV SLO/logo oddaje Čudovita Mura, pristna, eden redkih vodotokov, ki je ohranil del svoje naravne podobe. Z Muro začenjamo novo sezono Biotopov. 5. maja ob 17.20 na TV SLO 1. Foto: SOJ RTV SLO/Ana Dular Radovan Morska glavata kareta, ena od dveh vrst želv, ki živita v Sloveniji. Foto: SOJ RTV SLO/Ana Dular Radovan Dodaj v

V bran naravi

Nova sezona izobraževalnih oddaj Biotopi od 5. maja na TV SLO

20. april 2018 ob 09:48

Slovenija je sicer majhna, vendar izredno bogata z raznolikimi življenjskimi okolji. Lahko se pohvalimo tako z rastlinskimi in živalskimi vrstami kot tudi z naravnimi življenjskimi okolji, ki drugod po Evropi izginjajo. Vendar pa so rastline, živali in njihova specifična okolja v nevarnosti.

Serija izobraževalnih dokumentarnih oddaj TV Slovenija Biotopi odgovarja na vprašanja, zakaj je ohranjanje naravnih okolij in vseh vrst, ki si z nami delijo planet, tako zelo pomembno.Novo sezono oddaj bomo predvajali tri sobote, od 5. maja, ob 17.20 na TV SLO 1. Posvetili se bomo Muri, bobrom in želvam.

Mura – obrazi iste reke

5. maja ob 17.20 na TV SLO 1

66 različnih živalskih vrst, devet različnih habitatov, ena reka. Mura. Je zadnja velika reka v Sloveniji, na kateri še ni hidroelektrarn. Eden redkih vodotokov, ki je ohranil del svoje naravne podobe. Vodna žila, ki je del največjega Evropskega povodja – evropske Amazonke. O Muri prav zdaj poteka bitka, da bi ostala takšna kot je in da bi ohranila nešteto svojih skrivnostnih in čarobnih obrazov.

Bober – dvajset let po ponovni naselitvi

12. maja ob 17.20 na TV SLO 1

Kamera je že pred desetimi leti sledila temu največjemu evropskemu glodavcu, ki je poselil Slovenijo. Zdelo se je, da lahko predvidimo, katere vodotoke bo ponovno naselil, češ da poznamo njegovo vedenje. Mislili smo tudi, da razumemo njegov vpliv na ekosisteme. Še danes, dvajset let po ponovni naselitvi odkrivamo nove in presenetljive podatke o bobrovem življenju.

Želve v Sloveniji

19. maja ob 17.20 na TV SLO 1

Če pomislimo na dinozavre, si zamišljamo zelo velike pošasti. Teh seveda ni več, so pa želve – plazilci, ki se iz časov velikih dinozavrov praktično niso spremenili. V Sloveniji živita dve vrsti, sladkovodna močvirska sklednica in morska glavata kareta. Delček njunega še vedno skrivnostnega življenja razkriva oddaja o želvah pri nas.

Dokumentarno serijo Biotope v Izobraževalnem programu Televizije Slovenija pripravljajo že dobro desetletje. Ekipa, ki spremlja življenje v naravi, so režiserka Aleksandra Vokač, direktor fotografije Bernard Perme in scenaristka Ana Dular Radovan.

Kliknite na ogled napovednika prve oddaje letošnje serije Biotopi, Mura - obraz iste reke:

