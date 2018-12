Med Dobrodelnim vikendom smo zbrali več kot 403 tisoč evrov. Hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali po svojih močeh. Foto: Arhiv RTVSLO Predsednici Zveze prijateljev mladine Slovenija je v oddaji Vikend paket donacijo v višini 4000 evrov predal Valentin Bufolin, vodja marketinga v Lidlu Slovenija. Foto: Žiga Culiberg Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Foto: Žiga Culiberg Dodaj v

Več kot 43 tisoč evrov zbrali v vikendu praznične dobrodelnosti

10. december 2018 ob 11:09

Ljubljana - RTV SLO

Po lanskem izjemnem odzivu je Razvedrilni program Televizije Slovenija v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenija, ki ima že več kot 60 let izkušenj v humanitarnem delovanju in je bila v raziskavi Trusted Brand prepoznana kot najbolj zaupanja vredna humanitarna organizacija v Sloveniji, že drugo leto zapored izpeljal projekt Dobrodelni vikend.

Med 7. in 9. decembrom 2018 so v oddajah Vem!, Slovenski pozdrav, Vse je mogoče in Vikend paket s pomočjo gledalcev, tekmovalcev in partnerja projekta, podjetja Lidl Slovenija, za osem družin v stiski zbrali kar 43.181 evrov. Gledalke in gledalci Televizije Slovenija so prek oddanih klicev in SMS-ov v dobrodelnem vikendu zbrali kar 39 181 evrov. Skupnemu znesku je v oddaji Vikend paket partner dobrodelnega projekta Lidl Slovenija dodal donacijo v višini 4.000 evrov, ki jo je Darji Groznik, predsednici Zveze prijateljev mladine Slovenije, predal Valentin Bufolin, vodja marketinga v Lidlu Slovenija.

»Za oddaje Televizije Slovenija smo izbrali osem resničnih zgodb družin, ki so se zaradi spleta življenjskih naključij znašle na robu ali pod robom revščine. Ne samo da životarijo, ampak te družine se prav gotovo ne morejo veseliti tega veselega decembra, ko moramo biti vsi dobre volje, pa vsi nakupovati in vsi obdarovati drug drugega. Zelo pomembno je, da usmerimo pozornost tistim, ki potrebujejo pomoč, in ki si tudi zaslužijo veselje, predvsem otroci – mislim, da jih ne smemo prikrajšati za te decembrske radosti. Zato hvala lepa Razvedrilnemu programu Televizije Slovenija, da smo tudi tokrat ponovno skupaj izpeljali akcijo Dobrodelni vikend v prazničnem mesecu in hvala vsem posameznikom, prav vsak vaš prispevek je dobrodošel,« se je v nedeljskem Vikend paketu zahvalila Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Iskrena hvala vsem, ki ste družinam in predvsem otrokom, ki so bolni ali živijo v pomanjkanju omogočili lepše prihajajoče praznike.

Avtorja fotografij sta Žiga Culiberg in Gregor Koščak. V višji resoluciji so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija