Young Village Folk in široko obzorje

10. oktober 2017 ob 09:59

Ljubljana - RTV SLO

Izobraževalni program je to poletje skupaj s finskimi in hrvaškimi partnerji snemal novi evropski medijski projekt Young Village Folk – Hrana iz mladih korenin, ki nadaljuje ideje uspešnega predhodnika Village Folk. Novo serijo bomo predvajali ob ponedeljkih ob 18. uri na TV SLO 1. Na sporedu pa so že redne tedenske izobraževalne in svetovalne oddaje: novejša Koda in ustaljene Turbulenca, Ugriznimo znanost in Ekoutrinki.



Young Village Folk – Hrana iz mladih korenin

Trajnostna, lokalna pridelava hrane vse bolj stopa v ospredje v najširši javnosti. S projektom Young Village Folk – Hrana iz mladih korenin želimo spodbujati mlade (urbane in s podeželja), da si z inovativnimi idejami, s posnemanjem preverjenih dobrih praks in v okviru trajnostnega razvoja odpirajo zelena delovna mesta v pridelavi hrane, ob tem pa pomislijo tudi na druge samostojne ideje, ki vejejo iz podjetniškega duha in skrbi za okolje.

V seriji 25 zgodb mladih kmetov iz različnih evropskih držav bomo predstavili primere dobrih praks v Sloveniji, na Finskem in Hrvaškem, v Bolgariji, Franciji, Italiji, Avstriji, na Švedskem in v Estoniji. Young Village Folk si bodo lahko ogledali tudi gledalci na Hrvaškem, Finskem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Pomemben del projekta je ozaveščevalna multimedijska platforma www.rtvslo.si/youngvillagefolk, namenjena promociji omenjenih zgodb in ozaveščanju mladih, da lahko svojo prihodnost z inovativnimi idejami zagotovo iščejo v pridelavi hrane. Projekt nastaja ob finančni podpori Evropske komisije in v sodelovanju z evropskimi medijskimi partnerji, z lokalno hrvaško televizijo, specializirano za kmetijstvo, in specializiranim spletnim časopisom s Finske. Multimedijski projekt sestavljajo tudi dogodki, delavnice za mlade v Sloveniji, na Hrvaškem in Finskem ter »zasaditev« ideje o socialnem mestnem vrtu, ki bi postal s kolekcijo avtohtonih slovenskih sort zelenjave medkulturni prostor, ki bi ozaveščal o pomenu naravne dediščine in sodelovanju med ljudmi.

Medijski projekt je namenjen nagovarjanju mladih do 35. leta starosti, saj se znotraj EU le 7,5 odstotka mladih do te starosti vključuje v kmetijstvo, brez katerega ni prihodnosti, če se še želimo prehranjevati z naravno, lokalno in trajnostno pridelano hrano.

Nagovarjanja mladih se bomo lotevali v okviru Izobraževalnega programa TV Slovenija, prek družbenih omrežij, z multimedijsko platformo, z delavnicami in s socialnim vrtom. Spletna platforma bo zaživela oktobra, 6. novembra pa torej na TV Slovenija začnemo predvajanje zgodb Young Village Folk – Hrana iz mladih korenin. Vodja tega evropskega projekta je urednica Izobraževalnega programa TV Slovenija Barbara Zrimšek.

Koda

Sodobne družbe, ki hkrati ne bi bila tudi potrošniška, si skorajda ne moremo predstavljati. Premalo pa se zavedamo, da nismo potrošniki s pravicami zgolj takrat, ko kupimo izdelek v trgovini ali plačamo storitev, denimo pri frizerju ali pa mehaniku, temveč tudi, ko sklepamo pogodbo z banko ali zavarovalnico, ko vplačujemo v zdravstveno blagajno, za šolstvo, plačujemo različne davke. Pred devetimi leti je na Televiziji Slovenija nastala oddaja Posebna ponudba, ki je bila namenjena osveščanju potrošnikov, reševanju potrošniških težav ter preverjanju kakovosti izdelkov in storitev, ki so na voljo na trgu. Pokazalo se je, da postajajo kršitve potrošniških pravic vse hujše in lahko v nekaterih primerih usodno zaznamujejo človekovo življenje. Nastala je oddaja Koda, ki je zrasla na dobrih in trdnih temeljih nekdanje Posebne ponudbe. Ustvarjalci oddaje ostajajo isti in bodo tako kot doslej potrošniške težave reševali odločno, se zavzemali za vaše pravice in zgodbe vselej pripeljali do konca, brez kompromisov. Še posebej se bodo posvetili hujšim kršitvam pravic, ki izvirajo iz neživljenjskih zakonov, slabih birokratskih odločitev in nemalokrat tudi neodzivnosti države. Koda je na sporedu vsak torek ob 17.30 na TV SLO 1, vodita jo Ines Kočar in Rok Kužel.

Turbulenca

Deseta sezona Turbulence prinaša utrip sodobnega časa, teme, dileme, novosti in drugačne, nove poglede na vsakdanja, življenjska vprašanja. Kdo sploh sem?, Kako zajeziti jezo?, Retro, zakaj pa ne?, Uporni otroci in vzgoja, Življenje s starostnikom, Kako prebaviti praznični december?, Hotel mama, Bolezni sodobnega časa. To je le nekaj aktualnih tem, ki prihajajo na spored izobraževalno – svetovalne Turbulence, ki jo vodi Milica Prešeren. Iz vrtinca težav in zadreg bodo do novih spoznanj in odgovorov na izzive današnjega časa pomagali različni strokovnjaki, oddajo pa zaznamujejo tudi posebne in osebne zgodbe posameznikov, njihove izkušnje in doživetja, v katerih se lahko prepoznajo tudi gledalci.

Turbulenco, ki je na sporedu vsako sredo ob 17.25 živo na TV SLO 1, je mogoče sočasno spremljati v slovenskem znakovnem jeziku na MMC TV in je tako dostopna tudi gluhim gledalcem. Oddaja je prisotna na družabnih omrežjih, vedno in povsod pa tudi na RTV 4D.

Ugriznimo znanost

Slovenija ima odlične znanstvenike, res pa je, da se ne ukvarjajo z lahkimi temami! Oddaja Ugriznimo znanost predstavlja dosežke in raziskave s področja fizike, biologije, kemije, psihologije, medicine, matematike in drugih vej. Tako smo letos že govorili o tem, kako slovenski znanstveniki raziskujejo pajkovo svilo. Ker je eden najmočnejših in naprožnejših materialov, ki ima celo protimikrobni učinek, ima neverjetno široko možnost uporabe. Ali jo bodo za nas delale koze ali bakterije, še ne vemo, korist od pajkove svile pa bomo imeli vsi!

Kaj se dogaja z našim telesom, ko stradamo? Zakaj je dobro, da so naši znanstveniki vgradili laser v celico? Ali kolo kmalu ne bo več rjavelo, če ga bomo pustili zunaj? Da bo tako, se trudijo slovenski znanstveniki, mi pa vam bomo v oddaji povedali, kako jim bo to uspelo.

Tudi letos nam bo doc. dr. Uroš Kuzman zastavljal matematične uganke. Če mislite, da znanost ni zanimiva in tudi zabavna, naj vas oddaja Ugriznimo znanost prepriča v nasprotno! Na zabaven način si kravžljajte možgane ob četrtkih ob 17.30 na TV SLO 1. Oddajo vodi Renata Dacinger, pri prispevkih ji pomagata Anja Čuček in Nataša Ivanuš Čuček.

Ekoutrinki

Izobraževalni program TV Slovenija je v sodelovanju z Borzenom pripravil novo kratko serijo že poznanih oddaj Ekoutrinki, ki spodbujajo odgovoren odnos do okolja v povezavi z samooskrbo z električno energijo, energetsko sanacijo zgradb, sistemi ogrevanja in trajnostno mobilnostjo. Predstavili bomo primere dobre prakse, ki na teh področjih nastajajo v Sloveniji. Na sporedu bodo ob četrtkih – začnemo 26. oktobra ob 18. uri na TV SLO 1!

Izobraževalne dokumentarne serije pa so tisti nepogrešljivi del našega izobraževalnega programa, s katerim gledalce informiramo, osveščamo in izobražujemo ob sobotah popoldne ob 17.25 na TV SLO 1. Tudi to jesen imamo pripravljene nove 25-minutne izobraževalne dokumentarce lastne produkcije, med temi novo sezono serije Vodni krog, Mestne promenade, prihodnje leto pa tudi Moj pogled na znanost, Jezike in narečja …

