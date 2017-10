Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec se v novo sezono podaja kot aktualna svetovna prvakinja v smuku. Foto: Miloš Ojdanič Tudi tekme v smučanju prostega sloga boste lahko spremljali na programih RTV Slovenija. Foto: Miloš Ojdanič Tekme v biatlonu boste lahko spremljali na TV SLO 2, Valu 202 in spletnem portalu www.rtvslo.si. Foto: Miloš Ojdanič Žan Košir je v svoji karieri osvojil že srebrno in bronasto olimpijsko medaljo v paralelnem slalomu in paralelnem veleslalomu. Foto: Miloš Ojdanič Dodaj v

Zima 2017/2018 na RTV Slovenija

alpsko smučanje, tek na smučeh, smučarski skoki, nordijska kombinacija, deskanje na snegu in smučanje prostega sloga

12. oktober 2017 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto, 28. 10. 2017, bo na sporedu prva ženska veleslalomska tekma v alpskem smučanju, ki bo tudi sicer otvorila letošnjo zimsko sezono. Gledalci, poslušalci in spletni uporabniki jo boste lahko spremljali na Televiziji Slovenija, Valu 202 in spletnem portalu www.rtvslo.si. Dan kasneje v Söldnu z veleslalomom začnejo še moški. Komentatorja na Televiziji Slovenija bosta Tomaž Hudomalj in Urban Laurenčič, na Valu 202 pa Igor Tominec in Marko Cirman.

RTV Slovenija ima v letošnji zimi pravice za prenos vseh športnih disciplin, ki spadajo pod okrilje Mednarodne smučarske organizacije. To so alpsko smučanje, tek na smučeh, smučarski skoki, nordijska kombinacija, deskanje na snegu in smučanje prostega sloga. V letošnji sezoni bodo tako lahko gledalci, poslušalci in spletni uporabniki RTV Slovenija spremljali približno 180 tekem svetovnega pokala na vseh programskih platformah.

Poleg tega bo RTV Slovenija v prihodnjih mesecih tudi proizvajalec mednarodnega televizijskega signala na kar štirinajstih zimskih tekmah, ki bodo potekale na petih lokacijah v Sloveniji. Maribor (žensko alpsko smučanje — 6. in 7. januar 2018), Planica (tek na smučeh – 20. in 21. januar 2018), Rogla (deskanje na snegu — 20. in 21. januar 2018), Ljubno (smučarski skoki ženske – 27. in 28 januar 2018), Kranjska Gora (moško alpsko smučanje — 3. in 4. marec 2018) in Planica (smučarski skoki moški — 22., 23., 24. in 25. marec 2018).

Februar bo seveda rezerviran za zimske olimpijske igre iz Pyeonchanga, zimska sezona pa se bo kot po navadi zaključila s smučarskimi poleti marca v Planici. Aprila bomo gledalcem, poslušalcem in spletnim uporabnikom omogočili spremljanje svetovnega prvenstva v hokeju divizije 1, kjer bo igrala tudi slovenska reprezentanca, maja pa svetovnega prvenstva v hokeju elitne divizije.

Vsekakor pa v letošnji zimi ne moremo mimo rokometa. RTV Slovenija ima pravice za prenos tekem tako svetovnega prvenstva v rokometu za ženske, ki bo decembra potekalo v Nemčiji, kot tudi za evropsko prvenstvo za moške, ki bo januarja na Hrvaškem. Še posebej slednje bo za ljubitelje rokometa posebej privlačno, saj se naša reprezentanca na prvenstvo odpravlja kot nosilka bronastega odličja z zadnjega svetovnega prvenstva.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija