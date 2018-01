Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zimske olimpijske igre PyeongChang 2018 spremljajte na kanalih RTV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO Dodaj v

Zimske olimpijske igre PyeongChang 2018 na kanalih RTV Slovenija

31. januar 2018 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med 9. in 25. februarjem 2018 boste ljubitelji največjih športnih dogodkov lahko na programih RTV Slovenija (Televizija Slovenija, Val 202 in www.rtvslo.si/olimpijskeigre) spremljali zimske olimpijske igre PyeongChang 2018™.

TELEVIZIJA SLOVENIJA

Na Televiziji Slovenija bomo gledalcem ponudili množico neposrednih prenosov, poudarek bo na slovenskih nastopih in prenosu velike večine vseh drugih finalnih odločitev ter seveda otvoritvene in zaključne slovesnosti, ki sta vedno prava paša za oči. Program na Televiziji Slovenija se bo običajno začenjal s tekmami alpskega smučanja ob dveh oziroma treh zjutraj. Dopoldan bodo sledili prenosi hokeja, biatlona in umetnostnega drsanja. Ob najbolj prijaznem času za Slovenijo bodo na sporedu prenosi smučarskih skokov, ogledali si jih boste lahko ob 13.30, ter prenosi biatlona – ti bodo na sporedu ob 12. uri. Ob 20. uri bo na sporedu tudi večerna oddaja, ki jo bo vodil Saša Jerković in ki bo povzela dogajanje preteklega tekmovalnega dne. Novinarska ekipa iz Pjongčanga pa bo vsak dan poleg osrednje večerne olimpijske oddaje poročala tudi za vse dnevno-informativne oddaje, snemala izjave slovenskih in tujih športnikov, pripravljala posebne olimpijske zgodbe ter se trudila pričarati olimpijski utrip iz Južne Koreje v Slovenijo. Televizija Slovenija bo iz Pjongčanga v svojih programih objavila okoli 150 ur premiernega programa, velika večina tega bo na TV SLO 2 v obliki prenosov. Za potrebe programa je Televizija Slovenija najela štiri žive mešane cone, in sicer na prizorišču za smučarske skoke, biatlon, alpsko smučanje in hokej na ledu. Iz živih mešanih con se bodo javljali novinarji Televizije Slovenija neposredno v program s prvimi vtisi in izjavami športnikov po zaključenem nastopu oziroma tekmovanju.

DRUGI PROGRAM RADIA SLOVENIJA - VAL 202

Olimpijski program Vala 202 se bo večino tekmovalnih dni začel že ponoči z oglašanji z alpskega smučanja. Glavne zanimivosti nočnega dogajanja bomo osvetlili v jutranji športni zgodbi ob 6.40, daljši informativni blok, ki bo vseboval tudi napovedi nadaljevanja dneva, pa bo v najbolj poslušani oddaji Druga jutranja kronika ob 7.00. V dopoldnevu bodo nato oglašanja, predvsem s smučarskih tekov in biatlona, precej intenziven pa bo skoraj vsak dan zaključek tekmovalnega dneva, saj bo termin po 13.30 namenjen prenosom hokeja in smučarskih skokov. Na vseh tekmovanjih bo valovska reporterska ekipa poskrbela za prenose slovenskih nastopov ter izjave in analize, obenem pa se bo posvetila tudi globalnim vrhuncem iger. Informativni povzetek pravkar končanega tekmovalnega dneva bo v Dogodkih in odmevih ob 15.30. Za tiste, ki olimpijskega programa Vala 202 ne bodo mogli spremljati v celoti, bo najboljša izbira oddaja Naval na šport vsak dan ob 9.15 in 17.45, ki je poslušalcem ves čas na voljo tudi v spletnem arhivu in kot podkast. Če vas zanimajo obtekmovalne teme, kot so na primer vpliv časovne razlike, rituali pred tekmo in prehrana, pojejte z nami Športni zajtrk ob 8.00, če pa vas na radiu najbolj pritegnejo nagradne igre, sodelujte v olimpijskem kvizu, ki ga bomo pripravili vsako dopoldne. V času pred igrami pa razkrivamo Nevidne olimpijce, zanimive in nepogrešljive člane spremljevalnega osebja – ob torkih in petkih ob 11.00 na Valu 202.

MMC RTV SLO

Na spletni strani www.rtvslo.si smo pripravili poseben podportal www.rtvslo.si/olimpijskeigre, ki je v celoti posvečen zimskim olimpijskim igram. Ekipa novinarjev MMC-ja bo dežurala 24 ur na dan. Za podrobnosti bo skrbel novinar Tilen Jamnik, ki bo na prizorišču od začetka februarja. Že pred začetkom olimpijskih iger bomo poskrbeli za številne zanimive vsebine, intervjuje in klepete. Aktivni bomo tudi na družbenih omrežjih facebooku in twitterju. V neposrednih prenosih si boste lahko na MMC TV ogledali tiskovne konference in dogajanje v slovenski hiši v Pjongčangu. Poleg tega bodo uporabniki našega spletnega portala lahko v simulcastu na spletni strani spremljali vse prenose, ki bodo hkrati prenašani na TV SLO 2.

