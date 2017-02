Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zmagovalec EME 2017 je Omar Naber. S skladbo »1944« je spomin na Pesem Evrovizije 2016 obudila lanskoletna zmagovalka Jamala. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmagovalec EME je Omar Naber

25. februar 2017 ob 00:25,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 00:31

Na 62. tekmovanje za Pesem Evrovizije potuje Omar Naber. Slovenijo bo v Kijevu s skladbo On My Way predstavil v prvem predizboru, 9. maja 2017.

V razprodani dvorani Gospodarskega razstavišča se je zaključilo še zadnje dejanje izbora EMA 2017, ki so ga gostili Mario Galunič, Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Tanja Kocman.

Iz vsakega predizbora so se v finalni večer uvrstile štiri pesmi; dve najboljši po mnenju gledalcev in poslušalcev prek telefonskega glasovanja in dve najboljši po mnenju strokovne žirije: Sell Out (Ni panike), Nuška Drašček (Flower in the snow), Tim Kores (Open fire), Nika Zorjan (Fse), KiNG FOO (Wild ride), Omar Naber (On my way), BQL (Heart of gold), Raiven (Zažarim).

O zmagovalcu izbora EMA 2017 so v finalnem večeru odločali gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem in 6 strokovnih regijskih žirij, ki so jih sestavljali:

LJUBLJANA: Martin Štibernik, Alenka Godec, Aleš Klinar

MARIBOR: Eva Boto, Bilbi, Primož Štorman

CELJE: ManuElla, Matic Jere, Sanja Mlinar Marin

KRANJ: Manca Izmajlova, Darja Švajger, Tina Marinšek

KOPER: Anika Horvat, Andra F, Steffy

NOVO MESTO: Gašper Rifelj, Tomislav Jovanovič Tokac, Ivo Rimc

Med glasovanjem so v glasbenem šovu nastopili trije vrhunski glasbeniki, ki evrovizijski oder poznajo zelo dobro. S skladbo »1944« je spomin na Pesem Evrovizije 2016 obudila lanskoletna zmagovalka Jamala. Toni Cetinski nas je z »Nek' ti bude ljubav sva« popeljal v leto 1994, ko je stal na največjem evropskem glasbenem odru. Predstavil je tudi novo skladbo »Laku noć«. Naša lanskoletna predstavnica ManuElla pa je premierno predstavila singel »Salvation«.

Pesem Evrovizije 2017

Na tekmovanju za 62. tekmovanju za Pesem Evrovizije, ki bo 9., 11. in 13. maja v ukrajinski prestolnici Kijev, se bo Slovenija predstavila v drugi polovici prvega polfinala. Kot v preteklih letih bo organizator določil končni vrstni red nastopov.

