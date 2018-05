Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Velika zmagovalka 63. Pesmi Evrovizije je Nette iz Izraela! Foto: Andres Putting (EBU) Lea Sirk je s pesmijo Hvala, ne! v velikem evrovizijskem finalu nastopila kot tretja, na koncu pa zasedla 22. mesto. Foto: Andres Putting (EBU) Voditeljice letošnje Pesmi Evrovizije 2018 – Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado. Foto: Andres Putting (EBU) Dodaj v

Zmagovalka letošnje Pesmi Evrovizije je Nette iz Izraela

13. maj 2018 ob 01:13

Ljubljana,Lizbona - RTV SLO

Na 63. izboru za Pesem Evrovizije je slavil Izrael. Netta je s skladbo TOY prejela 529 točk. Sledita ji Ciper (Eleni Foureira – Fuego) s 436 točkami in Avstrija (Cesár Sampson – Nobody but you) s 342 točkami. Lea Sirk je s pesmijo Hvala, ne! zasedla 22. mesto.

RTV Slovenija je na tekmovanju zastopala Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne! Ob spremljavi plesalk Karin Putrih, Tajde Kožamelj, Veronike Škrlj in Anje Möderndorfer ter spremljevalne vokalistke Karin Zemljič je v velikem finalu na evrovizijski oder Arene Alitce stopila kot tretja. Evrovizijski gledalci in poslušalci ter strokovne žirije so ji skupaj namenila 64 točk, dosegla pa je 22. mesto.

Na letošnjem tekmovanju za Pesem Evrovizije je sodelovalo 43 držav. Iz prvega predizbora so se v veliki finale uvrstili predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske, iz drugega predizbora pa predstavniki Srbije, Moldavija, Madžarska, Ukrajina, Švedska, Avstralija, Norveška, Danska, Slovenija in Nizozemska. Neposredno v veliki finale se je uvrstilo šest držav: Portugalska kot letošnja gostiteljica ter predstavniki ˝velikih pet˝ - Francija, Italija, Nemčija, Španija in Velika Britanija.

Zmagovalno skladbo so izbrali gledalci in poslušalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne žirije v vseh 43-ih državah udeleženkah. Slovensko strokovno žirijo so sestavljali Mitja Bobič, Sara Briški Cirman (Raiven), Alenka Godec, Nikola Sekulović in Martin Štibernik, točke slovenskega glasovanja pa je v Lizbono sporočila Maja Keuc.

Več visokoresolucijskih fotografij in novic povezanih z izborom za Pesem Evrovizije 2018 najdete na uradni spletni strani www.eurovision.tv.

Avtorji fotografij so Andres Putting (EBU) in Thomas Hanses (EBU). Fotografije nastopajočih v velikem finalu so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

UKRAJINA: MELOVIN - Under the ladder. Foto: Andres Putting (EBU) ŠPANIJA: Amaia y Alfred - Tu Canción. Foto Andres Putting (EBU) SLOVENIJA: Lea Sirk - Hvala, ne. Foto: Andres Putting (EBU) LITVA: Ieva Zasimauskaitė - When we're old. Foto Andres Putting (EBU) AVSTRIJA: Cesár Sampson - Nobody but you. Foto Andres Putting (EBU) ESTONIJA: Elina Nechayeva - La forza. Foto Andres Putting (EBU) PORTUGALSKA: Cláudia Pascoal - O Jardim. Foto Thomas Hanses (EBU) NORVEŠKA: Alexander Rybak - That's how you write a song. Foto: Andres Putting (EBU) VELIKA BRITANIJA: SuRie - Storm. Foto Andres Putting (EBU) SRBIJA: Sanja Ilić Balkanika - Nova deca. Foto: Andres Putting (EBU) NEMČIJA: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone. Foto Andres Putting (EBU) ALBANIJA: Eugent Bushpepa - Mall. Foto Andres Putting (EBU) FRANCIJA: Madame Monsieur - Mercy. Foto Andres Putting (EBU ČEŠKA: Mikolas Josef - Lie to me. Foto Andres Putting (EBU) DANSKA: Rasmussen - Higher ground. Foto: Andres Putting (EBU) AVSTRALIJA: Jessica Mauboy - We got love. Foto: Andres Putting (EBU) FINSKA: Saara Aalto - Monsters. Foto Andres Putting (EBU) BOLGARIJA: EQUINOX - Bones. Foto Andres Putting (EBU) MOLDAVIJA: DoReDos - My lucky day. Foto Andres Putting (EBU) ŠVEDSKA: Benjamin Ingrosso - Dance you off. Foto: Andres Putting (EBU) MADŽARSKA: AWS - Viszlát nyár. Foto: Andres Putting (EBU) IZRAEL: Netta - TOY. Foto Andres Putting (EBU) NIZOZEMSKA: Waylon - Outlaw in 'em. Foto: Andres Putting (EBU) IRSKA: Ryan O'Shaughnessy - Together. Foto Andres Putting (EBU) CIPER: Eleni Foureira - Fuego. Foto Andres Putting (EBU) ITALIJA: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente. Foto Andres Putting (EBU)