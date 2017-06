Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dirka po Franciji bo potekala od 1. do 23. julija. Foto: EPA Vsak dan lahko v svoji ekipi zamenjate po dva kolesarja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Navidezna dirka; Sestavite ekipo in tekmujte na Touru!

Za 600 evrov denarnih nagrad + dnevne nagrade

28. junij 2017 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto se bo začela 104. kolesarska Dirka po Franciji, z njo pa tudi Navidezna dirka, nagradna igra, v kateri se lahko preizkusite v vlogi direktorja moštva. Sestavite ekipo in tekmujte z drugimi uporabniki.

Zmagovalec bo dobil 300 evrov vplačila v sklad ALTA GLOBAL, drugi 200 evrov in tretji 100 evrov vplačila v isti sklad. Podeljevali bomo tudi manjše nagrade za dnevne zmagovalce do vključno 20. etape.

Ker bo uradna štartna lista objavljena šele v četrtek popoldne, se bo Navidezna dirka pričela v petek ob 10.00. Takrat boste uporabniki lahko začeli s sestavo svojih ekip. Za sestavo ekip pred prvo etapo boste imeli tako na voljo 25 ur.

PRAVILA SODELOVANJA

- V Navidezni dirki lahko tekmuje vsak. Pogoj je le brezplačna registracija uporabnika na MMC-jevem portalu, lahko se sodeluje tudi z že obstoječimi uporabniškimi imeni. Navidezna dirka se bo začela s prvo etapo v soboto in bo trajala do predzadnje, 20. etape.

- Vsak uporabnik oblikuje ekipo desetih kolesarjev, ki nastopajo na letošnji Dirki po Franciji, ne glede na to, za katero moštvo vozijo. Uporabniki lahko pred začetkom prve etape prosto menjajo tekmovalce v svoji ekipi, pri vsaki naslednji etapi pa lahko uporabnik zamenja največ dva tekmovalca. Upoštevane bodo spremembe, ki bodo opravljene do 11.00 za vsak dan. S tem se točke pri vsaki etapi štejejo glede na tekmovalce, ki so bili izbrani za določeno etapo.

- Če si uporabnik ekipo izbere po začetku Navidezne dirke, se bo njegov skupni seštevek štel od dne, ko je ustvaril ekipo (primer: če si bo uporabnik izbral ekipo po 5. etapi, se bo v njegov zbir točk štelo točkovanje od 6. etape).

- Točkuje se le vrstni red v cilju. Dodatnih nagrajevanj za sprinte, gorske cilje in rumeno majico ni.

- Točkovanje kolesarjev na Navidezni dirki poteka glede na uvrstitev v posamezni etapi, ne tako kot na Touru, na katerem se kolesarji razporedijo glede na časovni zaostanek. Točke prinesejo le kolesarji, ki se uvrstijo med prvih 30. Ob morebitnih istih časih bo vrstni red kolesarjev določen glede na uradne rezultate. Posamezen kolesar na posamezni etapi dobi število točk, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Za kakršno koli nejasnost pošljite elektronsko sporočilo na: tour@rtvslo.si .

mesto/točke mesto/točke mesto/točke 1. 100 11. 24 21. 10 2. 80 12. 22 22. 9 3. 60 13. 20 23. 8 4. 50 14. 18 24. 7 5. 45 15. 16 25. 6 6. 40 16. 15 26. 5 7. 36 17. 14 27. 4 8. 32 18. 13 28. 3 9. 29 19. 12 29. 2 10. 26 20. 11 30. 1

R. K.