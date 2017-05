Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Primož Roglič je sezono začel z zmago na Dirki po Algarveju. Foto: EPA

Roglič se pripravlja na Tour - ogledal si je že vse gorske etape

Specialist v vožnji na čas sezono odlično začel

19. maj 2017 ob 12:54

Kisovec - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Po odličnem prvem delu sezone, ko je zmagal na treh dirkah svetovne serije, se je kolesar Primož Roglič vrnil domov in misli usmeril proti Dirki po Franciji.

27-letni kolesar je lani zablestel na Giru, kjer je dobil kronometer. Letos je Dirko po Italiji izpustil in se pripravlja na krstni nastop na najslovitejši tritedenski dirki, Tour de Francu. Med pripravami se je z njim pogovarjal novinar TV Slovenija David Črmelj.

"Vedno je lepo priti domov. Že med sezono smo odsotni po tujini. Bolj kot ne celo zimo preživim v Španiji nekje na toplem," je v domačem Kisovcu povedal nekdanji smučarski skakalec. Letos je na Majorki tlakoval pot do uspeha. Zablestel je na Dirki po Romandiji, kjer v skupnem seštevku zaostal le za Richijem Portom in Simonom Yatesom. "Občudujem jih še zdaj, a nič ne pomaga, če se pišeš Porte ali Froome. Je dober občutek, ko se zaveš, da vsi trpimo v klanec," je dejal Roglič, ki je letos poleg vožnje na čas na Dirki po Romandiji dobil še dve etapi na Dirki po Baskiji.

Zdaj je misli usmeril že na Dirko po Franciji. Na dopustu si je tako ogledal vse gorske etape francoske pentlje. V kratkem odhaja na priprave v Andoro. Javnost optimistično pričakuje, da bi se lahko Roglič že letos kosal z najboljšimi tudi za kakšno zmago, o tem pa Primož pravi: "Zagotovo to vsak pričakuje. Tudi jaz bi si to želel. Je pa prvič in ne smem prehitevati dogodkov in korakov. Treba je iti korak po korak." Izziv mu predstavlja že uvodni kronometer, potem pa najtežje etape, v želji, da bi kot prvi Slovenec dobil eno na Touru.

VIDEO Roglič si je na dopustu ogledal gorske etape Toura

T. J.