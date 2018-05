Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Richard Carapaz se je veselil največje zmage v karieri. Foto: EPA Simon Yates je zadržal rožnato majico. Foto: EPA VIDEO Polanc in Mohorič bežala... Dodaj v

Dolg beg Mohoriča in Polanca ni uspel

Yates zadržal rožnato majico

12. maj 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 20:21

Montevergine di Mercogliano - MMC RTV SLO, STA

Ekvadorec Richard Carapaz je zmagal na osmi etapi kolesarske Dirke po Italiji, ki se je po 209 kilometrih končala z vzponom na 1260 metrov visoki Montevergine di Mercogliano.

Slovenca Matej Mohorič in Jan Polanc sta skupaj s še petimi kolesarji bežala tako rekoč od začetka do konca etape, a beg ni uspel. Njun poskus se je končal dobra dva kilometra pred ciljem, ko so ju ujeli zasledovalci.

Carapaz, član ekipe Movistar, je napadel v zadnjem kilometru in svoji državi priboril sploh prvo etapno zmago na eni izmed treh največjih dirk, svoji ekipi pa prvo na letošnjem Giru. Ciljno črto je prečkal sedem sekund pred Italijanom Davidejem Formolom in Francozom Thibautom Pinotom.

Isti zaostanek je imel na petem mestu tudi Britanec Simon Yates, ki je zadržal rožnato majico najboljšega v skupnem seštevku. Pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom je ohranil 16 sekund prednosti. Chris Froome je na vzponu spet padel, se udaril v koleno in komolec, a v bolečinah vendarle končal etapo.

"Na vzponu sem spoznal, da imam močne noge. V šprintu ne bi imel možnosti, zato sem napadel prej. To je moj največji uspeh, zanj sem trdo garal. Ne vem, kaj lahko v nadaljevanju dirke še storim, a že to, kar sem, je veliko," je bil zadovoljen 24-letni Carapaz, za katerega je bila to tretja zmaga v karieri in tudi tretja letos. Aprila je dobil etapo in tudi skupni seštevek Dirke po Asturiji.

Prednost hitro kopnela

Najboljši Slovenec je bil Polanc, z zaostankom 38 sekund je zasedel 42. mesto. Polanc in Mohorič sta bila v ubežni skupini tekmovalca z največjim ugledom, oba sta že zmagovala na največjih dirkah. Ubežniki so imeli sredi etape že šest minut prednosti, a vedelo se je, da bo odločilnih zadnjih 30 kilometrov, ko se je cesta postavila navzgor.

Do tja je skupina prišla s prednostjo štirih minut in pol, toda že do začetka 17-kilometrskega sklepnega vzpona se je v močnem nalivu tako rekoč prepolovila. Mohorič je 13,4 kilometra pred ciljem poskusil z napadom, toda ni mu uspelo, videti je bilo, da ne on ne Polanc tokrat nimata dovolj močnih nog, da bi lahko še napadala. Mohoriča je zasledovalna skupina ujela 2,8 kilometra pred ciljem, Polanca kilometer pozneje.

Praia a Mare-Montevergine di Mercoglia- no, 209 km:

1. R. CARAPAZ EKV 5:11:35 2. D. FORMOLO ITA +0:07 3. T. PINOT FRA vsi 4. E. BATTAGLIN ITA 5. S. YATES VB 6. D. POZZOVIVO ITA 7. J. CHAVES KOL 8. P. KONRAD AVT isti 9. M. WOODS KAN 10. P. BILBAO ŠPA 11. T. DUMOULIN NIZ ...

20. F. ARU ITA 22. C. FROOME VB čas 42. J. POLANC SLO 0:38 63. M. MOHORIČ SLO 3:16 70. D. NOVAK SLO 5:33

Skupni vrstni red po 8. etapi:

1. S. YATES VB 31:43:12 2. T. DUMOULIN NIZ +0:16 3. E. CHAVES KOL 0:26 4. T. PINOT FRA 0:41 5. D. POZZOVIVO ITA 0:43 6. R. DENNIS AVS 0:53 7. P. BILBAO ŠPA 1:03 8. R. CARAPAZ EKV 1:06 9. C. FROOME VB 1:10 10. G. BENNETT NZL 1:11 11. F. ARU ITA 1:12 ... 35. J. POLANC SLO 8:47 50. M. MOHORIČ SLO 19:29 112. D. NOVAK SLO 51:06

