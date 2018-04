Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 22 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič bo pred Dirko po Franciji tekmoval še na Dirki po Sloveniji, kjer je leta 2015 zmagal. Foto: www.alesfevzer.com Bogdan Fink, direktor dirke, je s sodelavci spet poskrbel za privlačno traso Dirke po Sloveniji. Vrhunec bo kraljevska četrta etapa z vzponi na Jezersko, Pavličevo sedlo in Črnivec ter kronometer zadnji dan dirke. Letos sicer mineva 25 let od prve Dirke po Sloveniji (takrat je bila dolga en teden). V vseh teh letih so kolesarji skupno prevozili 19 tisoč kilometrov in obiskali 62 mest. Foto: www.alesfevzer.com Do začetka Dirke po Sloveniji je še 60 dni, organizatorji pa so na novinarski konferenci predstavili prve podrobnosti. Profile posameznih etap bodo razkrili ob naslednjem druženju z novinarji 17. maja. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Toliko zvezdnikov, da nihče ne bo pogrešal Sagana

Pet etap in kar sedem moštev iz svetovne serije

13. april 2018 ob 11:09,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dirka po Sloveniji bo ob jubileju ponudila petdnevni spektakel, kraljevsko etapo po trasi maratona Alpe in za konec bojev za zeleno majico kronometer od Trebnjega do Novega mesta.

Prireditelji so na novinarski konferenci predstavili etape (natančnih profilov resda še ne) in zakulisje največje slovenske kolesarske dirke, ki letos praznuje 25-letnico. Začela se bo 13. junija v Lendavi, končala 17. junija v Novem mestu. Kraljevska etapa bo četrta s štartom v Ljubljani (Tivoli) in ciljem v Kamniku, pri čemer karavano čakajo klanci, ki jih dobro poznajo rekreativci z maratona Alpe: Jezersko, Pavličevo sedlo in Črnivec. Prenosi vseh etap bodo na TV Slovenija, drugič zapored bo dirko s sloganom boj za zeleno (fight for green) prenašal tudi Eurosport.

Rogličeva generalka za Tour de France

"Želim, da bo dirka presežek v organizacijskem in tekmovalnem smislu," je povedala predsednica organizacijskega odbora Mojca Novak, ki je imela v mislih domačo ekipo Adria Mobil. Za slovenske ekipe bo dirka vrhunec sezone, najboljšim tujim ekipam pa bo služila tudi kot priprava za Tour de France. Na dirko pride tudi LottoNL-Jumbo s Primožem Rogličem, ki je na današnji novinarski konferenci sodeloval v vlogi ambasadorja dirke. 28-letni zasavski kolesar je na Dirki po Sloveniji že zmagal (2015) in bo seveda želel uspeh ponoviti tudi letos.

Spomin na kronanje in na mraz

"Najlepše je dirkati doma in dobrodošlo je, da lahko ob tem pripomorem tudi k promociji dirke. Iz leta 2015 je ostalo ogromno lepih spominov, zmaga pa je pomenila tudi uspešen začetek kariere. Tisto kronanje na vrhu kraljevske etape je bilo še posebej sladko, čeprav me je zeblo na vrhu. Letošnja trasa se stopnjuje, zmagal bo kompletni kolesar, ki zna voziti v klanec in je dober v kronometru. Že vzpon na Celjsko kočo bo prvi test za najboljše, kraljevska etapa bo skrčila finalni izbor možnih zmagovalcev, ki se bodo zadnji dan udarili za končno zmago," pravi Roglič.

Trasa prvič zavije tudi na Madžarsko

Direktor dirke Bogdan Fink je predstavil posamezne etape in ugotovil, da Slovenija ni tako majhna, če jo želiš prekolesariti. Prva etapa (Lendava-Murska Sobota; 155 km) bo po meri šprinterjev, del trase pa gre tudi po Madžarski. Druga etapa (Maribor-Rogaška Slatina) bo bolj razgibana s prvim gorskim ciljem (Planina nad Sevnico). V tretji etapi (Slovenske Konjice-Celje; 172 km) bodo šli kolesarji tudi po Rogličevih domačih krajih (Zasavje), vrhunec pa bosta vzpon na Celjsko kočo in cilj na Celjskem gradu. Četrta etapa bo kraljevska, peta prinaša 21,6 km dolg kronometer s ciljem v Novem mestu.

Lep nabor svetovnih zvezdnikov

Nastopilo bo 21 ekip, od tega rekordnih sedem iz svetovne serije. Prihaja Bora Hansgrohe z lanskim zmagovalcem Rafalom Majko, Katjuša z Marcelom Kittlom, Bahrain-Merida z Matejem Mohoričem, LottoNL-Jumbo s Primožem Rogličem, Dimension Data z Markom Cavendishem, Mitchelton-Scott z Luko Mezgecem in Calebom Ewanom ter EF Education Cannondale. Možno je celo, da bo po slovenskih cestah dirkala mavrična majica. "Ta možnost obstaja, a že zdaj je toliko zvezdnikov, da se ne bi s tem ukvarjal," je na vprašanje, ali bo Bora Hansgrohe prišla s svetovnim prvakom Petrom Saganom, odgovoril Fink.

Izjemna promocija Slovenije

Proračun dirke znaša okrog milijon evrov, od tega več kot polovico (590 tisoč) "vzame" Eurosport. A promocija se izplača, ugotavljajo na STO-ju, kjer želijo Slovenijo svetu promovirati kot destinacijo za aktivne počitnice in športni turizem. V kar 110 državah bodo lahko prenos, ki traja do dve uri, gledali v živo! In zakaj v trasi spet ni Bleda, zakaj ne zgornjega Posočja in tudi slovenske obale? "Vse občine in pokrajine imajo priložnost sodelovati v projektu," je bil suhoparen Fink. A da ne bo pomote, organizatorji so spet poskrbeli za kolesarski spektakel in dokazujejo, da so, kot pravijo, pri projektu s srcem in dušo.

Tomaž Okorn