Vodomec letošnjega Liffa je poletel v zavetje "zelene" islandske Bojevnice

Sklepno dejanje 29. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala

17. november 2018 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Film Bojevnica Benedikta Erlingssona, ki spremlja pogumno žensko v boju za ohranitev islandske narave, je prejemnica glavne nagrade tokretnega Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala.

Erlingssonov celovečerec po oceni žirije 29. Liffa je ob suverenem poigravanju z različnimi filmskimi slogi in konvencijami inteligentna in zabavna komedija. Liffovo mednarodno žirijo so letos sestavljali Klaus Eder, Jurica Pavičić in Ida Weiss, glavno nagrado vodomca pa so Bojevnici namenili soglasno.

V boju proti industriji aluminija

Islandsko-francosko-ukrajinska koprodukcija je po mnenju organizatorjev navdihujoča zgodba o petdesetletni ženski neodvisnega duha, ki za kuliso dnevne rutine živi dvojno. Na skrivaj je namreč tudi okoljevarstvena aktivistka, ki se bori proti lokalni industriji aluminija. Njena dejanja postajajo vse drznejša, saj ji uspe zaustaviti pogajanja med islandsko vlado in korporacijo, ki gradi novo talilnico.

Žirija je ob tem zapisala še, da je zmagovalnemu filmu uspel redek dosežek v svetovni kinematografiji. Film je v tem tednu dobil tudi nagrado lux Evropskega parlamenta.

Sicer pa se je za glavno nagrado Liffa potegovala deseterica filmov iz sklopa Perspektive, med njimi tudi celovečerni igrani prvenec Urše Menart Ne bom več luzerka, ki mu je žirija namenila posebno omembo. "Avtorica podeli glas lastni generaciji ter njene težave osvetli s pretanjenim spojem dramatičnosti in humorja," je zapisala o grenko-sladkem komičnem portretu "izgubljene" generacije milenijcev, razpete med pričakovanja staršev in neugodne razmere na trgu dela.

Nagrajena še Tovor in Stiks

Drugo posebno omembo pa si je prislužil film Tovor srbskega režiserja Ognjena Glavonića, ki je v svojem igranem prvencu orisal ozračje vojnega opustošenja. Žirija ga je opredelila za "politično drzen in slogovno močan film, ki obravnava osebno odgovornost v vojnem času."

Nagrado fipresci, ki jo podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, je dobil nemško-avstrijski film Stiks Wolfganga Fischerja, alegorična eksistencialna drama o boju za preživetje sredi oceana, ki "otipljivo predstavi kruto izkušnjo begunca, ki ni več gospodar svoje usode".

Stiks za svoje izhodišče vzame klasično situacijo moža in morja ter jo dramatično sprevrne: v tem primeru gre za žensko in morje, avantura pa je soočenje z vestjo, je izpostavila žirija. "Film nas z brezhibnim tempom in telesnostjo vkrca na intenzivno konfliktno potovanje."

Posebna omemba za kratkometražno Celico

Nagrada za najboljši kratki film je pripadla filmu Matria v režiji Alvara Gaga Diaza za "izjemno sposobnost igralcev in ustvarjalcev, da gledalce popolnoma potopijo v dušeče vzdušje enega dne v življenju tovarniške delavke, in za predanost družbeni občutljivosti ter angažiranosti". Posebno omembo med kratkimi filmi pa je dobila Celica domačega režiserja Dušana Kastelica za "impresivno vizualno upodobitev strašljive vizije temačne celice, nepozaben videz likov in poživljajoč smisel za humor".

Kam meri filmska prihodnost?

Film Jezdec režiserke Chloe Zhao pa je nagrado mladinske žirije Kinotrip prejel zavoljo "pristnega prikaza življenja, iskrene igre in čudovitih posnetkov narave, ki so prava paša za oči". Z njim so, kot piše v utemeljitvi, odjezdili v rahločutno zgodbo o preizpraševanju identitete mladega posameznika. Kljub specifičnemu kulturnemu okolju se vsak izmed nas lahko poistoveti z izzivi, s katerimi se sooča ob izgubi svojih sanj.

P. G.