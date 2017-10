Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kot je zaslediti v raznih poročilih in dnevniških zapisih, sta ojne pline uporabljali obe strani, čeprav je v uradnih vojnih poročilih to redko omenjeno. Foto: Hrani Fundacija Poti miru Zaradi plina je takrat umrlo okoli 600 italijanskih vojakov, ki so se skrivali po rovih in zemljankah v Bovški dolini. Foto: Rok Omahen Dodaj v

V spomin na žrtve ene najhujših tragedij na soški fronti

Sklep spominskega tedna ob stoletnici čudeža pri Kobaridu

29. oktober 2017 ob 14:53

Bovec

Z obletnico zadnje bitke na soški fronti mineva tudi stoletje od ene najhujših tragedij na tem bojišču. Ta je sledila, ko so v Bovcu prvič uporabili bojni plin fosgen, dogodka pa so se spomnili s spominsko komemoracijo.

Ob stoletnici plinskega napada sta Občina Bovec in Društvo 1313 pripravila komemoracijo pri vhodu v rov ob cesti Bovec-Čezsoča. S tem se želijo spomniti napada, ki se je zgodil v jutranjih urah 24. oktobra 1917 in imel za posledico preboj fronte v bovški kotlini. Po besedah predsednika Društva 1313 Miloša Domevščka je bil to prvi plinski napad v prvi svetovni vojni, po katerem je prišlo do preboja fronte.

Plin na obeh straneh fronte

Bojne pline so na soški fronti uporabile vse vojskujoče se strani. Pravzaprav se je prvi plinski napad na soškem bojišču zgodil že junija 1916, izvedle pa so ga avstro-ogrske enote. Po šesti soški bitki je v poročilih in dnevniških zapisih zaslediti, da sta bojne pline uporabljali obe strani, čeprav je v uradnih vojnih poročilih to redko omenjeno.

Zaradi bojnega plina je umrlo nekaj sto italijanskih vojakov. "Ti so bili povsod po Bovški dolini, v vseh zajedah južno od Nakla, rovih in zemljankah. Glede na število pokopanih žrtev sklepamo, da je tedaj zaradi plina umrlo okoli 600 vojakov italijanske vojske," je pojasnil.

Ob kulturnem programu bodo prisluhnili besedam Vasje Klavore, ki bo spregovoril o tem plinskem napadu, trije vojaki slovenske, italijanske in nemške vojske pa bodo v zgodovinskih oblačilih položili vence. Župana Bovca Valter Mlekuž in Čedada Stefano Balloch bosta pred vhodom v rov simbolično posadila lipo miru. Društvo 1313 je pred vhodom v rov postavilo informativno tablo o plinskem napadu leta 1917 v štirih jezikih.

Dogodek bo tudi sklep prireditev v tednu, ko se je pred sto leti zgodil preboj pri Kobaridu, 11. novembra pa bodo pripravili že 18. pohod spomina na Krn v počastitev padlih vojakov in konca prve svetovne vojne na soški fronti.

