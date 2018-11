Volišča so bila odprta do 19. ure. Foto: BoBo VIDEO Reportaža z volišča v Trb... VIDEO Predsedniki na voliščih VIDEO Kako poteka volilni dan v... VIDEO V Vodicah župan že izvoljen VIDEO Anketa med volivci na lok... Dodaj v

Glasovalo 47,57 odstotka upravičencev

Najvišja udeležba v Solčavi

18. november 2018 ob 07:28,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 23:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po državi je bilo odprtih približno 3.200 volišč, na katerih so volivci odločali o novih občinskih vodstvih za prihodnja štiri leta.

Volilna udeležba je bila po do zdaj zbranih podatkih 47,57-odstotna. Na lokalnih volitvah pred štirimi leti je skupno glasovalo dobrih 45 odstotkov volivcev.

V mestnih občinah je bila udeležba 40,97-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo. V mestnih občinah je bila najvišja udeležba na Ptuju, kjer je bila 54,6-odstotna, v Novem mestu je bila skoraj 50-odstotna, v Mariboru pa 49,7-odstotna. Sledili sta mestni občini Slovenj Gradec z 48,5-odstotno udeležbo in Nova Gorica z 42,4-odstotno udeležbo. Najnižja v mestnih občinah je bila v Kranju, kjer so namerili 31-odstotno volilno udeležbo, in v Ljubljani, kjer je bila prav tako 31-odstotna. V v Velenju je bila 42-odstotna, v Murski Soboti 41,7-odstotna, v Kopru 40,7-odstotna, v Celju 33,4-odstotna.

Najvišja udeležba med 212 občinami je bila v občini Solčava, in sicer 84,23-odstotna. V občini Kobilje je bila 83-odstotna, v občini Osilnica pa 81-odstotna.

Najnižja volilna udeležba je bila v občini Izola, kjer je bila 33,4-odstotna.

Kršitve volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je začel v petek ob polnoči, in je veljal do zaprtja volišč ob 19. uri, prejela 130 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat pa na podlagi prejetih obvestil obravnava 57 zadev. Na podlagi prejetih obvestil tako inšpektorat obravnava 57 zadev, povezanih z domnevnim kršenjem volilnega molka. Največ obravnavnih zadev se nanaša na prijave glede objav na družbenih omrežjih (21), nameščanje novih letakov (7) in politično propagando s sporočili prek prenosnih telefonov (7). .

Na lokalnih volitvah pred štirimi leti so prejeli 209 obvestil o kršitvah volilnega molka, na podlagi katerih je inšpektorat obravnaval 95 zadev, v največ primerih je šlo za deljenje gradiva v poštne nabiralnike.



Po preštetih glasovih bomo dobili nove občinske svetnike in župane v tistih občinah, v katerih bo kandidat prejel večino veljavnih glasov, torej več kot polovico. K izidom glasovanja na voliščih bodo prišteli še glasove s predčasnih volitev, k temu pa bodo občinske volilne komisije dan po volitvah prištele še glasove, prispele po pošti. Poročilo o izidu glasovanja pa morajo pripraviti najpozneje 24. novembra.

V občinah, v katerih nihče izmed županskih kandidatov ne bo dobil večinske podpore, se bosta najuspešnejša kandidata pomerila v drugem krogu volitev. Ta je predviden za 2. december.

M. R., La. Da., Sa. J.