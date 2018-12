12. december 2018 ob 14:10 MMC RTV SLO, STA Grem volit lokalne Boris Popovič želi ponovno štetje glasovnic v Kopru

Pritožba na prvi seji novega koprskega občinskega sveta

Boris Popovič se ne more sprijazniti z rezultatom volitev v Kopru in je napovedal novo pritožbo. Foto: BoBo

Boris Popovič še ni priznal poraza na županskih volitvah

Boris Popovič je napovedal, da se bo na konstitutivni seji koprskega občinskega sveta, ki bo 21. decembra, pritožil na odločbo občinske volilne komisije, ki je za zmagovalca volitev razglasila Aleša Bržana.

Dozdajšnji koprski župan Boris Popovič je ponovno opozoril na napake in domnevne kršitve ter na tesen izid volitev, zaradi katerega zahteva ponovno štetje vseh glasovnic, "ker je tako majhna razlika in je verjetnost, da se bo ta razlika izničila ali pa povečala, zelo velika."

Dodal je, da štetje tudi nujno zaradi legitimnosti tistega, ki bo naslednji župan. Popovič meni, da bo njegov protikandidat Bržan to razumel "in da bodo tudi oni dali svoje glasove".

Nove volitve v Kopru?

Popovič je ob tem poudaril, da je občinska volilna komisija (OVK) sama popravila volilni rezultat, čeprav v prid protikandidata ter napovedal, da če bo po ponovnem štetju on zmagovalec, bo nemudoma podal odstopno izjavo in zahteval ponovne volitve, in sicer najmanj na enem volišču, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti.

"Mislim, da je tako minimalna razlika res problem. Ne bi rad, da je Koper razdeljen," je svojo namero še dodatno utemeljil aktualni župan. Po njegovem mnenju so v OVK-ju svojo odločitev sprejeli tudi zato, ker je bil medijski pritisk prevelik in so želeli zadevi narediti konec.

Popovičev odvetnik Franci Matoz pa je pojasnil, da se je potrdila njihova teza, da so volilni odbori lahko storili napake. "Napake na voliščih so se dogajale. V svojem ugovoru smo dokazali več napak, nekatere je komisija tudi priznala," je še navedel.

Med domnevnimi nepravilnostmi je Matoz navedel tudi primer, da je na dveh voliščih prišlo do nagovarjanja volivcev, da glasujejo za protikandidata.

Glede shoda, ki naj bi se zgodil pred občino tik pred konstitutivno sejo, pa je Popovič dejal, da njegova stranka Koper je naš ni sklicala nobenega shoda, so pa "posamezniki, ki pač niso zadovoljni s tem, da se ne dovoli štetja glasov".

Razlika 17 glasov

Po preštetju glasovnic po pošti je občinska volilna komisija dan po volitvah za zmagovalca drugega kroga županskih volitev razglasila Aleša Bržana, razlika pa je znašala le sedem glasov.

Na odločitev sta se zaradi domnevnih nepravilnosti oba pritožila, vendar je volilna komisija obe pritožbi zavrnila. Pri pretresanju ugovorov je sicer opravila štetje na enem od volišč, tako da se je razlika v glasovih še nekoliko povečala v prid Bržanu, ki je prejel 13.921 glasov, Popovič pa 13.904.

Popovič je že prejšnji teden napovedal, da se bo pritožil na občinski svet in predlagal ponovno štetje glasovnic. Če bo občinski svet pritožbo zavrnil, se kandidat nato lahko pritoži še na upravno sodišče, ki mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. V času do končne odločitve upravnega sodišča bi občino vodil najstarejši občinski svetnik.

G. C.