10. november 2018 ob 17:13 MMC RTV SLO Grem volit lokalne Anketa: Zoran Janković bi zmagal v prvem krogu

Lista Zorana Jankovića bi zbrala več kot četrtino glasov

Županu Ljubljane bi svoj glas zaupalo 56,1 odstotka anketirancev, najbližjemu zasledovalcu, kandidatu SDS-a Anžetu Logarju pa 18,4 odstotka vprašanih, razkriva anketa Ninamedie. Foto: BoBo

Na lokalnih volitvah bi bil lahko že v prvem krogu za ljubljanskega župana izvoljen Zoran Janković, kaže anketa Ninamedie, ki jo je izvedla za Dnevnik.

Županu Ljubljane bi svoj glas zaupalo 56,1 odstotka anketirancev, najbližjemu zasledovalcu, kandidatu SDS-a Anžetu Logarju pa 18,4 odstotka vprašanih.

Daleč za njima je z 2,1 odstotka podpore kandidat Levice Milan Jakopovič. Kandidata SD-ja Marka Koprivca bi obkrožilo 1,3 odstotka, Dragana Matića iz SMC-ja pa odstotek anketirancev. Vsi preostali županski kandidati bi zbrali manj kot odstotek glasov.

Skoraj petina (19,7 odstotka) tistih, ki so napovedali, da se bodo prihodnjo nedeljo udeležili volitev, pa še ne ve, koga bo volila.

Pri volitvah v mestni svet najbolje kaže Listi Zorana Jankovića, ki bi po rezultatih javnomnenjske ankete zbrala dobrih 28 odstotkov glasov. Listo SDS bi volilo 12,3 odstotka anketirancev, slabih osem odstotkov anketirancev Levico, SD pa 6,7 odstotka vprašanih. Preostale stranke oziroma liste bi izbralo manj kot tri odstotke volivcev.

Pestra sestava mestnega sveta

V mestni svet bi se lahko uvrstile še LMŠ, NSi, SAB in SMC. Več kot 27 odstotkov vprašanih pa je bilo še neodločenih, katero listo bodo izbrali na dan volitev.

Anketirance so prosili tudi, naj ocenijo projekte, ki so zaznamovali Jankovićeve mandate. Največ pohval je bilo namenjenih zapiranju mestnega središča za promet, urejanju igrišč in parkov ter ravnanju z odpadki.

Najnižja ocena Stožicam

Ljubljančani so manj navdušeni nad storitvami javnega potniškega prometa, parkirno politiko in urejanjem kolesarske infrastrukture. Najnižjo oceno si je prislužil projekt športnega parka v Stožicah. Edini projekt, ki je po mnenju večine anketirancev zrel za preklic, je gradnja podzemne garažne hiše pod tržnico.

Okoli 60 odstotkov anketirancev je kljub dvema pravnomočnima obtožnicama in več sodnim preiskavam v anketi odgovorilo, da to ne vpliva na njihovo zaupanje kandidatu. Tretjina pa je povedala, da to določa njihovo zaupanje Jankoviću.

Agencija Ninamedia je telefonsko anketo za Dnevnik izvedla med 5. in 8. novembrom med 1.147 anketiranci.

G. C.