15. november 2018 Grem volit lokalne TV SLO 2/MMC: Soočenje kandidatov za župana Velenja

Soočenje županskih kandidatov na TV Slovenija

Kateri kandidat bo najbolj prepričal Velenjčane? Foto: BoBo

Na drugem programu Televizije Slovenija se sooča šest kandidatov za velenjskega župana, ki bodo predstavili vizijo za prihodnost mestne občine. Komu bo uspelo prepričati največ Velenjčanov?

Za župana Velenja kandidirajo: Bojan Kontič (SD), Matej Jenko (Dobra država), Mihael Letonje (SLS), Breda Kolar (SMC), Jože Hribar (Naše Velenje), Suzana Kavaš (SDS).

*Vrstni red kandidatov kot bodo zapisani na glasovnici.

Pogovor v studiu vodita Lea Vornšek in Slavko Bobovnik.

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na padajočo volilno udeležbo, ki je v občini Velenje ena med nižjimi. Suzana Kavaš (SDS) je poudarila, da tudi Velenje občuti izseljevanje in ostale težave, ki povečujejo apatijo med ljudmi. Breda Kolar (SD) je prav zato poudarila, da s svojim programom naslavlja tako mlade kot tudi starejše občane. Jože Hribar (Naše Velenje) je poudaril, da ponujajo stranko iz lokalnega okolja naslavljajo pa predvsem neopredeljene volivce.

Matej Jenko (DD) je poudaril, da se v zadnjih letih ni zgodilo nič takega, da bi Velenje šlo po poti razvoja, ki je bil začrtan pred petdesetimi leti. Trenutni projekti nimajo skupne vizije je prepričan Jenko. Mihael Letonje (SLS) je poudaril, da vizija trenutno obstaja, ampak ni prava, saj v Velenje prihaja vse več tujcev z nizko izobražbo, zapuščajo ga pa izobraženi ljudje. Prepričan je da mesto ne more biti odvisno zgolj od premogovnika in Gorenja. Bojan Kontič (volivci in SD) je poudaril, da vizijo Velenje ima, zlasti je izpostavil Gorenje, ki ima potencial za delovna mesta z visoko tehnološko dodano vrednostjo.

Ali Velenje zaostaja za ostalo Slovenijo?

Druga izpostavljena statistika v MO Velenje je padec brezposelnosti, ki je v Velenju znatno nižji kot v preostali državi. Letonje je ob tem napovedal ustanovitev sklada, ki bi ljudem pomagal pri preusmeritvi v druge poklice. Kontič je kot veliko težavo izpostavil Vegrad in dodal, da se je brezposelnost prepolovila, saj je bila pred štirimi leti več kot 15 odstotna.

Suzana Kavaš meni, da občina nima prave vizije, kar se najbolj pozna na področju turizma, kjer je sicer bila sprejeta strategija, a brez jasnih ciljev. Po njenem mnenju bi se morala tudi velenjska plaža zgledovati po avstrijskih jezerih, kjer je prisotna tudi bogata turistična ponudba.

Nizke plače odvračajo mlade

Sicer pa je Velenje po statističnih podatkih zadnja med mestnimi občinami po izobrazbi občanov in infrastrukturi. Hribar je ob tem dejal, da je to logična posledica tega, da v Velenju ni univerze in študentje po izobrazbi ostanejo drugje, kjer imajo boljše plače, v Velenju pa jih čaka le socialna pomoč, ki "predstavlja dve tretjini plače v Gorenju."

Breda Kolar je poudarila, da je na področju infrastrukture potrebno marsikaj urediti, izpostavila je ogrevanje, vodovod in kanalizaciji. Zavzemajo se za sanacijo katastrofalnih državnih cest in gradnjo tretje razvojne osi. Jenko je poudaril, da je Velenje lepo in urejeno, manjka pa konkretnih projektov. »Dobili smo klasirnico, kjer bi lahko bil adrenalinski park s plezalno steno, kar bi bila atrakcija, ki bi privabila ljudi.« Za take projekte bi Jenko iskal zunanje investitorje.

Kontič je poudaril, da je bilo v tem mandatu zgrajenega 61 kilometrov vodovoda in 30 kilometrov kanalizacije. Problem velenjske infrastrukture pa vidi v nevzdrževanih državnih cestah in hitri cesti, ki jo Velenje potrebuje. Letonje meni, da je za področje državnih cest potrebno vršiti različne oblike pritiska s civilnimi iniciativami in državljansko nepokorščino. Breda Kolar mu je očitala, da ga do sedaj ni videla na nobeni aktivnosti povezani s tretjo razvojno osjo. Hribar pa je Kontičeve dosežke povezal s predvolilnim obdobjem, kar je Kontič zanikal. Podoben očitek je izpostavila tudi Suzana Kavaš.

Več sledi …

