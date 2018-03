Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Evropo na tokratnem mednarodnem festivalu Prix Jeunesse zastopajo mladi iz Slovenije, stari od 11 do 15 let. Foto: SOJ RTV SLO/Natalija K. Gajšek, Otroški in mladinski program TV Slovenija Zelo delovni, konstruktivni in tudi razposajeni so bili evropski žiranti Zarja Krapež, Juš Golmajer, Izabela Škornik, Jakob Jaš, Marko Engelman, An Ceglar, Petra Uršič, Tjaš Ilaš, Marcela Kos, Sofia Kos, Erin Bregar Sabolič, Urh Rozman, Patricija Marolt, Timotej Martini, Živa Erznožnik in Lars Doria Vide. Foto: SOJ RTV SLO/Borut Gale Kristjan, glavna zvezda dokumentarnega filma Kristjan, v telovadnici s sošolci. Foto: SOJ RTV SLO/iz Infodromovega dokumentarnega filma Kristjan Dodaj v

Glasove Evrope dali mladi Slovenci

27. marec 2018 ob 11:13

Ljubljana - RTV SLO

Največji in najprestižnejši svetovni festival otroških in mladinskih televizijskih oddaj Prix Jeunesse International 2018 se približuje. Razglasitev »otroških in mladinskih televizijskih oskarjev« bo med 25. in 30. majem v Münchnu, evropsko mladinsko žirijo pa letos ponosno zastopajo mladi iz Slovenije. Minuli vikend so se sestali in izbrali svoja zmagovalca v kategorijah igranih oddaj ter dokumentarnih in mozaičnih oddaj, oboje za mlade od 11. do 15. leta.

Vsaka celina ima na festivalu svoje zastopnike v žiriji otrok in mladih. Čast organizirati evropsko žirijo mladih je letos dobila TV Slovenija. Organizatorji binarnega festivala Fundacija Prix Jeunesse posebno pozornost namenjajo prav glasu ciljne publike. Želijo si slišati njihove želje, potrebe in interese in jih ponesti do ustvarjalcev programov. Le tako se lahko laže in bolje približamo potrebam naših gledalcev, kar je še posebej pomembno pri najtežje ulovljivi publiki: mladostnikih.

Mladi žiranti so svoje vtise strnili z besedami: »Super smo se imeli in bilo je zelo naporno. Nikoli v življenju še nismo gledali toliko televizije v dveh dneh. Ampak tokrat so nam starši dovolili. Zanimivo je bilo videti vse te dokumentarne filme iz vsega sveta, ki so nam pokazali, na kakšne načine naši vrstniki po svetu živijo. Nekateri so bili prav šokantni in ganljivi. Pri igranih oddajah pa je za nas najpomembnejša dobra, napeta zgodba in prepričljivi junaki. Ustvarjalci se morajo zelo potruditi, da nas prepričajo, ne gledamo kar vsega povprek. In ja, radi vidimo na ekranu vrstnike, pa naj bodo to njihovi portreti ali pa, da mladi vodijo oddaje. Zelo ponosni smo, da smo dali glas otrok Evrope!« Naši žiranti so Zarja Krapež, Juš Golmajer, Izabela Škornik, Jakob Jaš, Marko Engelman, An Ceglar, Petra Uršič, Tjaš Ilaš, Marcela Kos, Sofia Kos, Erin Bregar Sabolič, Urh Rozman, Patricija Marolt, Timotej Martini, Živa Erznožnik in Lars Doria Vide.

Ocenjevanje najbolj kakovostnih televizijskih del za otroke in mlade na svetu sicer poteka na več nivojih: dela ocenjujejo otroci (6 do 11 let), mladi (11 do 15 let), udeleženci festivala, torej televizijski ustvarjalci za otroke in mlade, v kategorijah do 6 let, 7 – 10 let in 11 – 15 let, ločeno igrane ter dokumentarne in mozaične oddaje. Najboljši dobijo tudi nagrade UNESCO, Unicef ter nagrado srca - glasove občinstva na festivalu za oddajo, ki se je ljudi najbolj dotaknila.

Kdo sta zmagovalca v obeh kategorijah mladinskih oddaj po mnenju evropske žirije, vam sicer ne smemo izdati. Lahko pa povemo, da držimo pesti tudi za našega finalista; med 500 prijavljenimi deli je v ožji izbor, torej v finale, prišlo 80 del. Med njimi je Infodromov dokumentarni film Kristjan, ki se že diči z nagrado EBU.

Vir foto: Natalija K. Gajšek in Borut Gale, Otroški in mladinski program TV Slovenija, in iz Infodromovega dokumentarnega filma Kristjan.

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija