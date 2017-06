Grega Bole o razpletu DP-ja: Sramota za naš šport!

Na Touru bo pomočnik Sonnyja Colbrellija

28. junij 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po štirih letih gre Grega Bole spet na Dirko po Franciji: "Ko sem dirko spremljal po televiziji, moram priznati, da sem jo pogrešal."

Bahrain-Merida je za letošnji Tour določila tri slovenske kolesarje, poleg Boleta še Boruta Božiča in Janija Brajkoviča. "Kar nekaj slovenskega pridiha je v naši ekipi, kar je zelo zelo dobro. Komaj čakam dirko, saj je ozračje super in se imamo fantastično. To bo moj četrti Tour, po vseh teh letih, ko sem dirko spremljal po televiziji, moram priznati, da sem jo pogrešal in se jo zelo veselim, zato sem tudi za svojo pripravljenost naredil vse več kot stoodstotno."

31-letni gorenjski kolesar bo pomočnik Sonnyja Colbrellija, upa pa tudi na kakšno samostojno akcijo: "V ekipi najbolj računamo na Colbrellija in Izagirreja, ki bosta lovila etapne zmage in, upajmo, eno od majic, če pa se bo v kakšni etapi ponudila priložnost, jo bom seveda poskušal zagrabiti z obema rokama."

Poleg Boleta, Božiča in Brajkoviča bodo na Dirki po Franciji za Bahrain Merido dirkali še Ondrej Cink, Grega Bole, Sonny Colbrelli, Tsgabu Grmay, Ion Izagirre, Javier Moreno in Jukia Araširo.



Generalko za Dirko po Franciji je Grega Bole opravil z odliko, vendar ostal brez glavne nagrade, zmage. V nedeljo je bil na državnem prvenstvu najmočnejši, vendar so se preostali ubežniki organizirali in mu preprečili zmago, kar ga je precej zabolelo:



"S pripravljenostjo in s svojim nastopom na DP-ju sem zadovoljen, sem pa žalosten, v kakšno smer gre v Sloveniji kolesarstvo - da kolesarji zmagujejo na dirkah, ker "imajo več prijateljev". Lahko je imeti kupljene prijatelje. To je žalost in hkrati tudi sramota za naš šport v Sloveniji."

In še Boletova napoved, kdo bo 23. julija na Elizejskih poljanah slavil rumeno majico? "Letos se utegne zgoditi, da bo Tour zelo odprt. Težko je napovedati zmagovalca, ampak Froome vseeno ostaja moj glavni favorit."

Prenos vseh 21 etap letošnje Dirke po Franciji bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Tomaž Okorn