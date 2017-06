Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Luka Mezgec je prejšnji teden dobil drugo etapo Dirke po Sloveniji v Ljubljani, formo pa je prenesel tudi na državno prvenstvo. Foto: BoBo Mezgec se odlično znajde v dežju. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mezgec na klancih trpel, v šprintu pa prvič postal državni prvak

Batageljeva že do osmega naslova

25. junij 2017 ob 18:02

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Luka Mezgec je postal državni prvak v cestni vožnji v Kranju. Potrdil je sijajno formo z Dirke po Sloveniji in se veselil prvega naslova po 163 km.

Na štartu je bila večina kolesarjev, ki vozijo za klube v tujini. V beg so se podali Grega Bole, Matej Mohorič, Primož Roglič, Mezgec, vsi člani ekip svetovne serije, branilec naslova Jan Tratnik ter mlajša člana Tadej Pogačar in Žiga Jerman, oba člana ljubljanskega Roga.

Skupina je odlično sodelovala in tri kroge pred koncem je postajalo jasno, da bo sedmerica obračunala za majice državnih prvakov. Po desetih krogih iz Kokrice, čez Tenetiše, Trstenik, Bašelj, Srednjo Belo in Bobovek je slavil Mezgec pred Boletom in Mohoričem.

Bole najmočnejši na vzponih

"V šprintu sem imel dobre noge, na klanec pa sem čisto vsak krog trpel. Vedel sem, da bo težko. Na koncu je Bole na Bašeljski klanec napadel, se odpeljal, zadaj smo složno narekovali ritem in ga ujeli nazaj. Bole je bil danes najmočnejši na dirki. Naredil je odločen napad. Vesel sem, da smo bili zadaj složni. DP je ena najtežjih dirk v sezoni zame. Nekajkrat sem že bil od začetka v ubežni skupini. Moraš biti aktiven in napadati od štarta, potem pa upati, da bo neslo do konca," je poudaril Mezgec, zmagovalec druge etape Dirke po Sloveniji s ciljem v Ljubljani, ko je prav tako kot danes v zadnjih kilometrih deževalo.

Lažje je dobiti etapo na Giru ali Vuelti kot pa DP

Za konec je dodal še zanimivo primerjavo. "Večkrat sem rekel, da je lažje zmagati etapo na Giru ali Vuelti kot pa DP, kjer se mora vse 'poklopiti'. DP brez ekipe je loterija. Mora se vse 'poklopiti' in moraš najti prijateljstva med tistimi, ki so sami in nimajo ekipe," je dodal v Kranju rojeni Mezgec, ki bo na dresu avstralske ekipe Orica-Scott vsaj eno leto nosil slovensko zastavo.

Kolesarke so bile med prvimi, ki so se udarile za naslove, znova je bila za tekmice premočna Polona Batagelj, članica BTC City Ljubljane, ki je bila v cilju močnejša od nekdanje klubske kolegice Špele Kern in Katje Jeretina, ki je s tem osvojila naslov državne prvakinje med mlajšimi članicami. Batageljeva je osvojila osmi naslov državne prvakinje.

"Naslov mi veliko pomeni, saj lahko na mednarodnih dirkah na dresu nosim slovensko zastavo. Vsaka zmaga je bila nekaj posebnega in mi pomeni veliko. Kot ekipa smo dobro dirkale. Že prej smo želele nekaj narediti, da ne bi prišlo do sprinta, ampak je prišlo. V krožno krožišče sem želela priti čim bolj spredaj. Nato sem sprintala in je uspelo," je dejala Batageljeva.

Državni prvaki v cestni dirki v samostojni Sloveniji:

2017: Luka Mezgec (Orica-Scott)

2016: Jan Tratnik (Amplatz-BMC)

2015: Luka Pibernik (Lampre-Merida)

2014: Matej Mugerli (Adria mobil)

2013: Luka Pibernik (Radenska)

2012: Borut Božič (Astana)

2011: Grega Bole (Lampre)

2010: Gorazd Štangelj (Astana)

2009: Mitja Mahorič (KD Radenska finančna točka)

2008: Borut Božič (Collstrop)

2007: Tadej Valjavec (Lampre)

2006: Jure Golčer (Perutnina Ptuj)

2005: Mitja Mahorič (Perutnina Ptuj)

2004: Uroš Murn (Phonak)

2003: Tadej Valjavec (Fassa Bortolo)

2002: Boris Premužič (Perutnina Ptuj Krka Telekom)

2001: Martin Derganc (Krka)

2000: Andrej Hauptman (Vini Caldirola)

1999: Tadej Križnar (Sava)

1998: Igor Kranjec (Perutnina Radenska Rog)

1997: Sašo Sviben (Radenska Rog)

1996: Bogdan Ravbar (Krka)

1995: Gorazd Štangelj (Krka)

1994: Martin Hvastija (Rog)

1993: Marko Velkovrh (Rog)

1992: Valter Bonča (Astra)

1991: Sandi Šmerc (Astra)

