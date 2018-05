Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sam Bennett je dočakal prvo etapno zmago na velikem odru. Foto: Reuters Dodaj v

Bennett po ravninski etapi slavil prvo zmago sezone

Yates ubranil rožnato majico

11. maj 2018 ob 17:25,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 18:31

Praia a Mare - MMC RTV SLO

Sam Bennett je zmagovalec sedme etape kolesarske Dirke po Italiji, ki se je po 159 kilometrih v mestu Praia a Mare končala s šprintom glavnine.

Favoriti za končno zmago so po četrtkovi zahtevni etapi s ciljem na Etni poskušali čim bolj varčevati z močmi pred novima gorskima etapama, priložnost pa so dobili šprinterji. Stavnice so favorizirale Elio Vivianija (na letošnjem Giru je dobil že dve etapi), toda 50 metrov pred ciljem je iz zavetrja mimo švignil 27-letni Bennett, član ekipe Bora-Hansgrohe, in se odpeljal največjemu uspehu kariere naproti.

Za Irca, ki je lani na Dirki po Sloveniji zadnji dan Luki Mezgecu speljal rdečo majico najboljšega po točkah, je to prva zmaga sezone in prva zmaga na eni od treh največjih tritedenskih dirk.

Drugi je bil Viviani, tretji Niccolo Bonifazio iz ekipe Bahrain Merida. Ko je Bonifaziu slabih 20 km pred ciljem počila zračnica, sta z moštvenim kolegom Matejem Mohoričem zamenjala kolesi.

Rožnato majico vodilnega v skupnem seštevku je zadržal Britanec Simon Yates.

V soboto je spet pričakovati več razburljivega dogajanja. 208 kilometrov dolga etapa se bo končala z vzponom na Montevergine di Mercogliano.

7. etapa, Pizzo - Praia a Mare, 159 km: 1. S. BENNETT IRS 3:45:27 2. E. VIVIANI ITA 3. N. BONIFAZIO ITA vsi 4. S. MODOLO ITA 5. D. VAN POPPEL NIZ 6. J. MARECZKO ITA 7. C. VENTURINI FRA 8. M. PEDERSEN DAN isti 9. J. ROELANDTS BEL 10. J. DEBUSSCHERE BEL ... 22. M. MOHORIČ SLO 54. J. POLANC SLO čas 171. D. NOVAK SLO +10:23 Skupni vrstni red po 7. etapi: 1. S. YATES VB 22:46:03 2. T. DUMOULIN NIZ +0:16 3. E. CHAVES KOL 0:26 4. D. POZZOVIVO ITA 0:43 5. T. PINOT FRA 0:45 6. R. DENNIS AVS 0:53 7. P. BILBAO ŠPA 1:03 8. C. FROOME VB 1:10 9. G. BENNETT NZL 1:11 10. F. ARU ITA 1:12 ... 37. J. POLANC SLO 8:16 55. M. MOHORIČ SLO 16:21 148. D. NOVAK SLO 45:40

T. O.