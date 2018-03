Ekipna tekma: Domen Prevc še daljši kot v prvi seriji

Kamil Stoch za rekordom Planice zaostal le tri metre

24. marec 2018 ob 09:08,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 11:15

Planica - MMC RTV SLO

V Planici poteka ekipna tekma svetovnega pokala skakalcev na letalnici. Slovenija (Kranjec, Semenič in brata Prevc) je po prvi seriji četrta.

Spremljamo že finalno serijo, v kateri je Domen Prevc poletel 237,5 metra, Slovenijo pa je popeljal na drugo mesto. Tretja je Nemčija, četrta Poljska. Zanesljivo vodijo Norvežani. V Planici je danes okrog 18 tisoč gledalcev.

Prva serija: Odlična le D. Prevc in Kranjec

Domen Prevc je slovenske nastope odprl z 237 metrov dolgim poletom in po prvi skupini skakalcev je bila boljša le Norveška s Tandejem (243,5 m). V drugi skupini je navdušil Robi Kranjec in pristal pri 239,5 metra. Ker je bil Andreas Stjernen malce krajši (236,0), je bila Slovenija po polovici prve serije v vodstvu!

Anžetu Semeniču (208,0) ni uspel dolg polet, Robert Johansson pa je "potegnil" do 240,5 metra, tako da je pred zadnjo skupino skakalcev vodstvo spet prevzela Norveška, ki je imela skoraj 38 točk prednosti. Tudi Peter Prevc ni bil prepričljiv (215,0 metra) in Slovenija je bila po prvi seriji četrta. Prehiteli so jo Poljaki (Kamilu Stochu je uspel izjemen polet 247,5 metra) in Nemci.

DALJAVE SLOVENCEV PS 1. serija 2. serija Domen PREVC 231,0 m 237,0 m 237,5 m Robi KRANJEC 221,0 m 239,5 m Anže SEMENIČ 206,0 m 208,0 m Peter PREVC 210,0 m 215,0 m

V poskusni seriji je bil najdaljši Robert Johansson z 241,5 metra, od Slovencev pa Domen Prevc, ki je pristal pri 231 metrih in je imel deveti dosežek poskusne serije.

Prenos tekme je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Tekmo lahko spremljate tudi na Valu 202.

Dogajanje v sliki in besedi spremljamo tudi v aplikaciji MMCživo.

Po prvi seriji: točke 1. NORVEŠKA 818,2 2. POLJSKA 759,8 3. NEMČIJA 749,2 4. SLOVENIJA 748,2 5. JAPONSKA 728,5 6. AVSTRIJA 706,4 7. ŠVICA 581,3 8. RUSIJA 572,8 9. ZDA 481,1 10. ITALIJA 475,2

