MMC-jeva premiera Pokvarjenega predmestja na Liffu in debata po projekciji

Prenos debate v Cankarjevem domu na MMC TV

9. november 2017 ob 17:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drugi dan festivala Liffe med drugim prinaša napet krimimisterij Pokvarjeno predmestje, projekciji filma pa bo sledila še debata s filmskima kritikoma in poznavalcema Maticem Majcnom in Andrejem Gustinčičem, ki jo boste lahko spremljali tudi v prenosu na MMC TV.

V okviru Predpremierne sekcije 28. Liffa bo tako na ogled šesti celovečerec v režiji Georgea Clooneyja, naslovljen Pokvarjeno predmestje (Suburbicon). Scenarij za kriminalno dramo sta napisala brata Ethan in Joel Coen, v glavnih vlogah pa nastopata Matt Damon in Julianne Moore.

Podlaga za film je scenarij, ki sta ga Coena napisala že leta 1980. Dogajanje v filmu je postavljeno v ameriško predmestje petdesetih let prejšnjega stoletja. Najboljše in najhujše človeške lastnosti izbruhnejo v dejanjih na videz mirnih, "običajnih" sosedov. Predmestje Suburbicon je mirna, idilična predmestna skupnost z dostopnimi hišami in urejenimi zelenicami - popoln kraj za vzgojo otrok ...

Kaj se skriva za umirjeno kuliso predmestne idile

Film razloge za rasne napetosti v današnji Ameriki raziskuje prek zgodbe o temnopolti družini, ki se priseli v predmestje premožnih belcev. Mirna zunanjost skriva pretresljivo resničnost: izdaje, prevare in nasilje. Damon upodablja možakarja, ki je v sumljivih okoliščinah izgubil ženo, zdaj pa njeno smrt raziskuje s pomočjo pokojničine dvojčice, v vlogi katere vidimo Moorovo.

"To je bila najbrž najbolj temačna vloga, kar sem jih kdaj odigral, kar je skrajno osvobajajoče," je o svoji vlogi povedal Damon. Kljub umestitvi v čas pred več kot petdesetimi leti film prinaša neverjetno aktualen prikaz Trumpove rasistične Amerike.

O družbenem kontekstu, ki ga film naslika, in o tem, ali je predmestna idila, ki jo poznamo iz popkulture, sploh kdaj v resnici obstajala, se bomo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pogovarjali po projekciji Pokvarjenega predmestja, ki se začne ob 19.00 in traja 105 minut. Iz družbenopolitičnega in filmskega zornega kota bosta Pokvarjeno predmestje motrila Andrej Gustinčič in Matic Majcen.



George Clooney, ki se "se sicer zaveda, da obstajajo veliko primernejši ljudje, ki bi lahko povedali zgodbo temnopoltih Američanov v petdesetih letih", je hotel zgodbo družine Myers – gre za resnično družino, ki se je v belsko sosesko Levittowna v Pensilvaniji preselila leta 1957 – uporabiti za ilustracijo poante, kako absurden je koncept rasizma.

Problematika rasnih odnosov ni in ne bo izginila sama od sebe

"Utelešenje belskega privilegija je v prizoru, v katerem se moj lik prevaža okrog na okrvavljenem kolesu in pobija ljudi, pa se zanj nihče ne zmeni, ker so zaposleni z družino Myers in valjenjem krivde za vse svoje težave nanje," je dodal glavni igralec filma, ki je svetovno premiero doživel v Benetkah.

Damon je opomnil še na nasilje, ki je izbruhnilo v Charlottesvillu v Virginiji zaradi protesta proti odstranitvi kipa konfederacijskega generala Roberta E. Leeja. Po njegovem mnenju ti dogodki pričajo o tem, da problematika rasnih odnosov ni in ne bo izginila, dokler v ameriški družbi ne bo odkritega pogovora, javnega soglasja in pomiritve.

P. G.