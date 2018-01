Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Peter Jackson je pred tremi leti zavrnil ponudbo, da bi režiral film za studio Marvel, pri čemer je bila njegova utemeljitev, da se ni hotel pridružiti "hollywoodskemu trendu blockbusterjev". Foto: EPA Leta 1917 ustanovljeni Imperialni vojni muzej, ki poleg BBC-ja stoji za dokumentarcem, najdemo na cesti Lambeth v Londonu. Foto: EPA Sorodne novice Gospodar prstanov prihaja še na male zaslone Hobitomanija bo dosegla vrhunec - kmalu na ogled zadnji del trilogije Dodaj v

Peter Jackson se je lotil dokumentarca o prvi svetovni vojni

Poklon 100. obletnici konca vojne

22. januar 2018 ob 20:20

London - MMC RTV SLO

Režiser Peter Jackson, najbolj znan po trilogijah Gospodar prstanov in Hobit, se po novem posveča dokumentarcu, ki ga je naročil britanski Imperialni vojni muzej.

Peter Jackson (1961) je tako zadnjih nekaj mesecev preživel med arhivskimi posnetki iz zbirke omenjenega muzeja in BBC-jevega arhiva, in sicer v iskanju zgodb in pogledov na vojno, ki še niso bili predstavljeni javnosti.

V celoti iz arhivskih posnetkov

Za zdaj še nenaslovljen dokumentarec bo v celoti sestavljen iz arhivskih posnetkov, ki so bili ročno kolorirani, digitalizirani v tehniki 3D in restavrirani s sodobnimi tehnikami.

"Prva svetovna vojna me je zmeraj fascinirala zaradi moje družinske zgodovine in stoletnica [konca vojne] se mi je zdela kot edinstvena priložnost, da osebno prispevam k počastitvi spomina nanjo," je režiser po poročanju Independenta zapisal v izjavi za javnost. "Hotel sem najti način, da oživim zgodbe navadnih ljudi, ki so živeli v izrednih časih," je še zapisal Jackson.

Ena kopija v vsako britansko srednjo šolo

Za dokumentarcem poleg muzeja stoji še uradni umetniški program Velike Britanije za poklon stoletnici konca prve svetovne vojne, imenovan 14-18 NOW. Premierna projekcija dokumentarca bo na letošnjem londonskem filmskem festivalu BFI, pozneje bo na ogled tudi na BBC One. Poskrbeli bodo tudi, da bo po eno kopijo filma dobila vsaka srednja šola v državi za začetek šolskega leta 2018/19.

Generalna direktorica Imperialnega vojnega muzeja Diane Lees je dejala: "Ta inovativna nova produkcija bo oživila zgodbe tistih, ki so živeli, se borili in umrli med prvo svetovno vojno. Razkrila pa bo tudi neverjetne posnetke iz arhiva Imperialnega vojnega muzeja, ki so nastali pred več kot stotimi leti."

Lanska 100. obletnica nastanka muzeja

Pravzaprav je bil Imperialni vojni muzej ustanovljen še med prvo svetovno vojno. Obrambno ministrstvo je namreč spomladi leta 1917 začelo ustanavljati vojni muzej, tudi v propagandne namene in za dvig morale. Glasovi skeptikov so medtem opozarjali, da se bo morda želela vojna čim prej pozabiti. V stoletju obstoja je muzej prerasel v impresivno institucijo, kar gotovo govori v korist odločitvi ministrstva za ustanovitev te institucije. Muzej s sedežem v Londonu ima nekaj izpostav, med drugim tudi v Manchestru in Cambridgeshiru.

