Pahor: Mandat za sestavo vlade bo prvi dobil relativni zmagovalec

"Nisem dolžan najprej mandat podeliti relativnemu zmagovalcu, a bom to storil, ker močno verjamem v demokracijo. Tudi če mi volilni izidi niso všeč, jih je treba spoštovati," je dejal Borut Pahor.

Predsednik republike mora pri podeljevanju mandata za sestavo vlade čim bolj upoštevati voljo volivcev, je dejal predsednik Borut Pahor. Po njegovem prepričanju lahko le tako ohranimo elementarno vero ljudi, da imajo z volilno pravico moč odločanja. "Že tako bo spoštovanje te volje močno na preizkušnji, če zmagovalcu volitev ne bi uspelo sestaviti vlade, kar ne bi bilo prvič. Kot rečeno, vsi, ki smo vpeti v proces nastajanja vlade, se bomo morali iskreno potruditi, z mislijo na uspešno in varno prihodnost naše države," je dejal v pogovoru za časopis Delo.

Uspešno oblikovanje vlade bo po mnenju Pahorja osrednja politična naloga tega poletja. "Tudi zame, ker imam kot predsednik republike glede tega nekaj pomembnih pooblastil. Temu bo podrejeno vse." Pahor sicer verjame, da bo za uspešno oblikovanje vlade potrebne nekaj politične potrpežljivosti in veliko modrosti.







Najprej dobi mandat zmagovalec

Glede njegove napovedi ob aprilskem podpisu odloka o razpisu predčasnih volitev, da bo mandat najprej podelil relativnemu zmagovalcu volitev, je Pahor pojasnil, da je to posledica njegovih izkušenj.

"Menim, da je prav, da volivci vedo za posledice svojih glasovanj, in da je prav in pošteno, da je njihovo glasovanje pri podelitvi mandata spoštovano. Če zmagovalec volitev ne bo sestavil vlade, se bodo, take izkušnje že imamo, iskale druge rešitve. Toda pojdimo lepo in mirno po vrsti. Najprej dobi mandat zmagovalec," je dejal.

Pahor je opozoril, da "se bomo v času mandata nove vlade vsi skupaj repozicionirali". "Vsaka pomembnejša odločitev v domači, zlasti pa v zunanji politiki, utegne imeti v tem času daljnosežnejše posledice, kot to sicer velja običajno. Vsi bomo dediči posledic teh odločitev. Zato je tako presneto pomembno, kakšne bodo. Pomembne bodo za vse, za tiste v vladi, v opoziciji in za tiste, ki se sicer za politiko prav veliko ne zmenijo. Zato moramo delati čim bolj skupaj, premišljeno in tudi velikopotezno."

Kakšna bo povolilna kombinatorika?

Od volitev do imenovanja nove vlade lahko v Sloveniji glede na izkušnje iz preteklih osmih parlamentarnih volitev mine tudi več kot tri mesece. Toliko je ta proces trajal po volitvah v letih 1996 in 2011. Najmanj, okoli mesec dni, je sestavljanje vlade vzelo po volitvah v letih 1990, 1992 in 2000.

Sestava strankarsko pisanega novega parlamenta kaže, da bi se lahko ponovilo leto 1996, ko je vladna koalicija pod taktirko političnega mojstra Janeza Drnovška nastajala kar šest mesecev, je zapisala politična komentatorka Tanja Starič.

V tokratnem DZ-ju bo vladala precejšnja strankarska "gneča", saj je parlamentarni prag s svojimi poslanci prestopilo kar devet strank, in sicer SDS (25), LMŠ (13), SD (10), SMC (10), Levica (9), NSi (7), Stranka AB (5), DeSUS (5) in SNS (4).

Glede na napovedi političnih strank pred volitvami Janša vlade ne more sestaviti, saj bi morala ena izmed strank prelomiti predvolilno obljubo. Bo vseeno prišlo do politične trgovine in prelomljenih obljub? Poglejmo, kakšni bosta najverjetnejši vladi, ki bi ju sestavljala Janez Janša ali Marjan Šarec.

Janševa vlada:

SDS + NSi + SNS + poslanca narodnih skupnosti (38 poslancev)

Najverjetnejši koalicijski partner SDS-a je NSi, če bi prepričali še SNS (Zmago Jelinčič je že dejal, da ga zanima ministrstvo za kulturo) in poslanca narodnih skupnosti, bi se številka še vedno ustavila daleč od potrebne parlamentarne večine. Da bi uspešno sestavil vlado, bi tako moral prvak SDS-a na svojo stran pridobiti bodisi LMŠ, SD, SMC ali Levico ali pa hkrati tako stranko DeSUS kot stranko AB.

Šarčeva vlada:

LMŠ + SD + SMC + Stranka AB + DeSUS + poslanca narodnih skupnosti (45 poslancev).

Zdi se, da ima več možnosti za sestavo vlade Marjan Šarec, ki prav tako ne bo imel lahkega dela, saj se bo moral pogajati s celo vrsto političnih strank, ki imajo pogosto navzkrižne interese. Če bi na svojo stran pridobil SD, SMC, Stranko AB in DeSuS ter poslanca narodnih skupnosti, bi do parlamentarne večine zmanjkal en sam glas in Šarec bi moral v vlado povabiti tudi bodisi Levico (Luka Mesec je namignil, da jih leva vlada zanima), ali pa se dogovoriti z NSi-jem, ki ga je označil za zmerno desnico in tako sprejemljivega.

