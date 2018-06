Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Za vstop v parlament se poteguje 25 političnih strank. Foto: BoBo Dodaj v

Volilni dan na MMC-ju iz minute v minuto

3. junij 2018 ob 17:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Volivci izbirajo novih 90 poslancev, ki bodo sestavljali državni zbor prihodnja štiri leta. Več kot 3.000 volišč bo odprtih do 19. ure. Katere stranke bodo prestopile štiriodstotni prag in prišle v DZ? Spremljajte z nami!

MMC-jeva ekipa spremlja dogajanje na terenu in v redakciji. Z vami bomo prek aplikacije MMCživo v živo izide, izjave, odmeve in analize delili: Gregor Cerar, Aljoša Masten, Luka Lukič, Gorazd Kosmač, Larisa Daugul, Sabina Janicijević, Aleksandra K. Kovač in Ana Svenšek.

Med 20.00 in 20.45 se bomo oglasili iz medijskega središča na Gospodarskem razstavišču, kjer se bo voditeljica Polona Brajkovec v živo pogovarjala z mladimi iz projekta Grem volit!

A. S.