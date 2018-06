Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 151 glasov Ocenite to novico! Tako so se porazdelili glasovi. Foto: MMC RTV SLO Delni neuradni izidi. Foto: DVK Volilni upravičenci so morali na voliščih pokazati veljavni osebni dokument in se podpisati v volilni imenik. Foto: BoBo Po državi je bilo odprtih več kot 3.000 volišč. Foto: BoBo VIDEO Do 11-ih na volišče odpra... VIDEO Kako potekajo volitve? Dodaj v

Zmagovalec volitev SDS, prag prestopilo devet strank

Volilna udeležba nekoliko višja kot na prejšnjih volitvah

3. junij 2018 ob 07:02,

zadnji poseg: 3. junij 2018 ob 23:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zmagovalka predčasnih volitev v državni zbor je stranka SDS, ki so ji volivci namenili slabih 25 odstotkov glasov, parlamentarni prag pa so prestopile še Lista Marjana Šarca, SD, SMC, Levica, NSi, DeSUS, Stranka Alenke Bratušek in SNS. V novem sklicu parlamenta bo torej devet strank.

Po 99,89 odstotka preštetih glasov je največ, 24,96 odstotka glasov prejel SDS, 12,66 odstotka Lista Marjana Šarca, sledijo pa SD (9,92 odstotka glasov), SMC (9,75 odstotka glasov), Levica (9,29 odstotka glasov), NSi (7,13 odstotka glasov), Stranka Alenke Bratušek (5,12 odstotka glasov, DeSUS (4,91 odstotka glasov) in SNS (4,20 odstotka glasov)

Na osmih parlamentarnih volitvah je 1,7 milijona volilnih upravičencev izbiralo med 25 strankami in njihovimi 1.636 kandidati. Oddanih je bilo 889.142 glasovnic, od teh jih je po 99,89 odstotka glasov 879.068 veljavnih in 10.074 neveljavnih. Trenutni podatki kažejo, da je bila udeležba na 8 državnozborskih volitvah 51,97-odstotna.

Vzporedne volitve

Podatki vzporednih volitev, ki jih je opravil Inštitut Mediana na vzorcu 14.483 volivcev, so prav tako kazali, da se je v DZ uvrstilo devet strank. 24,4 odstotka glasovalo za SDS, 12,6 odstotka za LMŠ, 9,8 odstotka za SMC, Levica je osvojila 9,5 odstotka, SD 9,3 odstotka, NSi 6,6 odstotka, Stranka Alenke Bratušek 5,5 odstotka, DeSUS pet odstotkov, SNS 4,3 odstotka, SLS 2,6 odstotka, Dobra država in Piratska stranka dva odstotka, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije 1,2 odstotka, stranke Združena levica in Sloga, Lista novinarja Bojana Požarja in Gibanje Skupaj naprej so prejele vsaka po 0,7 odstotka, stranka Za zdravo družbo je prejela 0,6 odstotka, stranki Gibanje zedinjena Slovenija in ReSET sta dobili vsaka po 0,5 odstotka glasov, GAS 0,4 odstotka, Kangler in Primc - Združena desnica 0,3 odstotka glasov, Socialistična partija Slovenije in Solidarnost po 0,2 odstotka glasov, SSN 0,1 odstotka, stranka Naprej Slovenija pa je prejela 0 odstotkov glasov.

177 obvestil o domnevnih kršitvah

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je začel v soboto opolnoči, in do zaključka danes ob 19. uri, prejela 177 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Inšpektorat za notranje zadeve na podlagi prejetih obvestil obravnava 66 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka. 17 obravnavanih zadev se nanaša na prijave glede objav na družbenih omrežjih, 14 prijav se nanaša na deljenje volilne propagande. Danes so prejeli tudi devet obvestil o prejetih SMS-sporočilih.

Za 111 obvestil pa so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka oziroma so se nanašala na zadeve, ki so že v obravnavi.

Na zadnjih državnozborskih volitvah je bilo prijav domnevnih kršitev volilnega molka več, kar 304, obravnavali pa so 244 prijav.

.

Glasovnice so začeli šteti šele po zaprtju volišč

Izidi predčasnega glasovanja tokrat prvič niso znani že takoj po zaprtju volišč, ob 19. uri. Državna volilna komisija je namreč sklenila, da lahko volilni odbori šele v nedeljo po zaprtju volišč začnejo šteti glasovnice.

V ponedeljek bodo danes preštetim glasovom prišteti še glasovi, ki bodo prispeli po pošti, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 11. junija. Uradni izidi naj bi bili znani do 15. junija.

Na volitvah tudi civilni opazovalci

Na volitvah so bili navzoči tudi civilni opazovalci. Glede na vlogo je volilna komisija odločila, da 11 ljudem omogoči vlogo opazovalcev, trem, ki na volitvah kandidirajo, pa ne.

Predčasno glasovalo manj ljudi kot pred štirimi leti

Na predčasnih volitvah, ki so potekale od torka do četrtka, je glasovalo 53.158 volivcev ali 3,1 odstotka vseh volivcev, kar je manj kot pred štirimi leti, ko je predčasno glasovalo 66.754 volivcev ali 3,90 odstotka vseh volivcev.

