Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico!

Sanjski karieri strojnega inženirja in arhitektke zamenjala za življenje na turistični kmetiji nad Šoštanjem

14. november 2017 ob 08:40

Šoštanj - MMC RTV SLO

Peter in Laura sta sanjski karieri strojnega inženirja in arhitektke zamenjala za življenje na turistični kmetiji nad Šoštanjem. Po štirih letih niti malo ne obžalujeta svoje odločitve in razvijata projekt senenega mleka in krožnega gospodarjenja na kmetiji. V EU je le 7,5 odstotka kmetov mlajših od 35 let.

<iframe src="http://4d.rtvslo.si/embed/174502284?a=0&t=0&l=595&d=0" width="628" height="354" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>

RTV SLO