Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prepoznate čudovito srce? Kje ga najdete, razkriva Slovenski magazin. Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Deblaki na Slovenskem, od blizu si jih bomo ogledali v Slovenskem magazinu. Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Razstava Illegio, Očetje in sinovi - obiskali jo bomo v novi sezoni oddaje Alpe-Donava-Jadran Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Dela kiparke Sabe Skaberne v Slovenskem magazinu. Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Voditeljica Milica Prešeren z gostom Turbulence. Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Turbulenca Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Voditelja Kode Ines Kočar in Rok Kužel. Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Oddaja Koda je vedno na strani potrošnika. Foto: Izobraževalni program TV Slovenija ekipa oddaje Ugriznimo znanost Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Nejc Davidovič bo pomagal v novi sezoni oddaje Ugriznimo znanost. Foto: Izobraževalni program TV Slovenija Sorodne novice Premiere izobraževalno-dokumentarnih serij Dodaj v

Z jesenjo tudi nove tedenske izobraževalne oddaje

11. september 2018 ob 14:19

Ljubljana - RTV SLO

Polne zamisli, tem, gostov, vprašanj in odgovorov se te dni z jesensko shemo na TV Slovenija vračajo tudi sveže tedenske izobraževalne oddaje. Vabimo vas k spremljanju Kode, Ugriznimo znanost, Turbulence, Alp-Donave-Jadrana in Slovenskega magazina.

Ob petkih od 14. septembra ob 17.25 na TV SLO 1 Alpe-Donava-Jadran

V jesensko-zimski sezoni nadaljujemo z mozaično 25-minutno oddajo Alpe-Donava-Jadran, ki že od leta 1982 pripoveduje zgodbe iz območja Alp, Donave in Jadrana in je najstarejša koprodukcijska oddaja javnih televizij Srednje Evrope. Predvajamo jo izmenično s Slovenskim magazinom.

Oddajo predvaja šest studiev javnih televizij v petih jezikovnih različicah: slovenski, italijanski, nemški, hrvaški in madžarski. Nanizane so vse zvrsti, od reportaže do mini dokumentarnih, feljtonskih zgodb, portretov ljudi, krajev, pokrajin. V prvi oddaji nove sezone gremo na vrh Wendelsteina, na avtovlak med Bohinjsko Bistrico in Mostom na Soči na potujočo razstavo o Maksu Klodiču, na razstavo v italijansko Illegio in ob Tiso na Madžarskem.

To jesen bomo obiskali še Jezersko, ki se je pridružilo 28 krajem v mednarodni mreži Gorniške vasi, ekološko kmetijo Ložekar, ki že tri generacije obvladuje trajnostni način življenja in domuje nad Logarsko dolino, v Ljubljani pa inovativni socialno podjetniško idejo o svetovni kuhinji Skuhni, restavraciji, ki zaposluje migrante iz t. i. globalnega juga. Iz Bavarske prihajajo zgodbe o zavetišču za netopirje Ralfa Hufnagela, o »Klopi čakajočih« oz. inovativnih prevozih starejših v odročnih krajih in o projektu ohranjanja gorskih gozdov bratov Wehner. Iz Hrvaške dobimo portret Dominique Jurić, edine hrvaške umetnice vitraža, prispevek o obnovi šibeniške trdnjave, iz Madžarske pa zgodbo o obnovljenem samostanu tihih menihov v Majku ter tovarni tort in kreativnih slaščic v Szegedu. Slovenski program RAI Furlanije – Julijske krajine predstavlja tržaški otroški zbor Venturini in zgodbo alpinističnega para Nives Meroi in Romana Beneta. V izmenjavo kolegom partnerskih televizij v konzorciju Alpe-Donava-Jadram bomo seveda ponudili tudi novice in povabila na velike aktualne razstave, kot so retrospektivna razstava Ivane Kobilca v Narodni galeriji, razstavi Zlato kitajskih cesarjev v Narodnem muzeju in Kjer so čebele doma v SEM. Oddajo pripravlja urednica Janja Kovačič z novinarsko ekipo.

Ob petkih od 21. septembra ob 17.25 na TV SLO 1 Slovenski magazin

14-dnevna oddaja Slovenski magazin predstavlja Slovenijo in vse naše bogastvo – naravne in kulturne znamenitosti, tradicijo, umetnike in druge sodobne ustvarjalce, uspešne športnike, dosežke v znanosti in na vseh drugih področjih, s katerimi se lahko pohvalimo. Oddajo pripravljamo v dveh različicah – v nemškem in angleškem jeziku. Nemška različica se predvaja na 3SAT, angleška pa v New Yorku, na kanalu 25 WNYE. Naš TV Koper-Capodistria predvaja Slovenski magazin v italijanskem jeziku.

V novi sezoni bomo predstavili svetovno prvakinjo v potapljanju na vdih Alenko Artnik, letalca Matevža Lenarčiča, ki je že večkrat obletel svet z ultralahkim letalom, poznavalca velikih zveri Miha Krofla, koreografinjo Velentino Turcu, arhitekte Krušec, slikarja Tomaža Perka, gledališče Kamišibaj, Rimsko Celeio, grad Rajhenburg, Rogaško Slatino in 110 let Donata ter Kartuzijo Pleterje.

V prvi oddaji bomo obiskali visokogorsko planoto Kriški podi in vasico Svečina z znamenito cesto v obliki srca med vinogradi ter predstavili dediščino deblakov na Slovenskem, kiparko Sabo Skaberne in biologa Tomija Trilarja, ki se posebej zavzeto posveča ustvarjanju slovenskega arhiva živalskih zvokov.

Slovenski magazin pripravljajo urednica Sonja Šalehar s številnimi novinarskimi kolegi.

Ob torkih od 18. septembra ob 17.30 na TV SLO 1 Koda

V uredništvu oddaje Koda, ki je edina televizijska potrošniška oddaja v Sloveniji, se zavedajo, da zagotavljanje pravic potrošnikov zgolj na zakonodajni ravni ne zadostuje, zato gledalcem pomagajo uveljavljati njihove pravice tudi v praksi. Reševanje vsakodnevnih težav od potrošnikov zahteva tudi ustrezna znanja in vire, kar pa jih nasproti velikim gospodarskim sistemom, ali pa ko trčijo ob birokratske ovire in neodzivnost države, postavlja v neenakovreden položaj. Zato bodo ustvarjalci Kode na vaši strani tudi v novi sezoni.

Kaj bomo preverjali v prvi oddaji nove sezone? Iz pred kratkim objavljenih podatkov evropskega statističnega urada Eurostat je razvidno, da so se cene v EU v obdobju od leta 2000 do konca leta 2017 dvignile za nekaj več kot 36 odstotkov. Najbolj so se cene zvišale v Romuniji, za skoraj 300 odstotkov, najmanj v Nemčiji, nekaj manj kot za 29 odstotkov, v Sloveniji pa je bil skupen dvig cen v tem času skoraj 64 odstoten. Upoštevaje statistično resnico, da nekateri jedo zelje, drugi meso, v povprečju pa vsi jemo segedin golaž, bomo v prvi oddaji Koda v novi sezoni vzeli pod drobnogled cene življenjskih potrebščin v Sloveniji in preverili, kako drago je v resnici življenje v naši državi. Oddajo pripravljajo urednica Vesna Pfeiffer, voditelja Ines Kočar in Rok Kužel ter novinarka Ana Vojnović Zorman.

Ob sredah od 19. septembra ob 17.30 na TV SLO 1 Turbulenca

Na pot iz vrtinca novih življenjskih tem, vprašanj in zadreg, znanj in spoznanj, se Turbulenca vrača s temo tekmovalnosti. Z novim šolskim letom, službenimi in družinskimi obveznostmi se spet začenja tekma s časom, s samim seboj, z drugimi. Tekmujem že od malega: na igrišču, v šoli, za službo, v športu, poslu, celo v medsebojnih odnosih. Kakšne potrditve iščemo in kako družabna omrežja vse to spodbujajo? Zakaj tekmujemo in kje so zdrave meje tekmovalnosti v družbi, ki spodbuja individualizem in produktivnost?

V vrtinec sredinih Turbulenc se bodo jeseni ujele še druge zanimive teme, kot so ljubezen na klik, čistoča in zdravje, sreča na ukaz, nevzgojeni otroci, meje zasebnosti in druge. Oddajo pripravljajo urednica in voditeljica Milica Prešeren ter novinarke in scenaristke Nina Cijan, Ana Dular Radovan, Nuša Ekar in Mojca Perat.

Ob četrtkih od 20. septembra ob 17.30 na TV SLO 1 Ugriznimo znanost

Oddaja Ugriznimo znanost, ki na poljuden način odkriva domača in tuja znanstvena dognanja in se lahko pohvali s Prometejem znanosti za odličnost v komuniciranju, bo tudi v novi sezoni gostila domače in tuje vrhunske znanstvenike. Tudi letos bomo reševali matematične uganke, ki jih bo tako kot prejšnja leta zastavljal doc. dr. Uroš Kuzman. Pridružil pa se nam bo še mladi fizik Nejc Davidovič, ki bo gledalcem zastavljal fizikalne uganke.

Prva oddaja bo govorila o tem, da je zrak tam, kjer preživimo večino našega dneva in tudi spimo – v notranjih prostorih, tudi do pet krat bolj onesnažen kot zunanji zrak. Kaj to pomeni za nas in kako ukrepati, da se posledicam dihanja onesnaženega zraka čimbolj izognemo? Teden kasneje se bomo posvetili heliju. Helija nam bo na Zemlji namreč kmalu zmanjkalo. Predstavili vam bomo uporabo helija, ki je veliko bolj pomembna kot v balonih, kjer ga najbolj poznamo.

Oddajo Ugriznimo znanost pripravljajo urednica in voditeljica Renata Dacinger, novinarki Anja Čuček in Nataša Gaši ter Tatjana Markošek.

Vir fotografij: Izobraževalni program TV Slovenija

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija