Bo Roglič na Alpe d'Huez res napadel na slovenskem ovinku?

19. julij 2018 ob 11:56

Dan za kralje kolesa! 21 legendarnih serepentin na Alpe d'Huez je vrhunec 12. kraljevske etape Dirke po Franciji. Kakšno bo razmerje med moštvenima kolegoma Thomasom in Froomom, ki vodita in predvsem kako se bo peljal Primož Roglič?

Priznani kolesarski podkast "The Cycling Podcast" je po sredini 11. etapi v oddaji razkril govorice, ki so jih v gostilni po torkovi etapi delili znanci iz Rogličevega kroga. Po besedah Slovencev se Roglič pripravlja na napad na 5. serpentini, ki je takoj po vasi Huez, ko se cesta znova postavi pokonci. Zakaj? Ker ravno na 5. serpentini slovenski kolesarski navdušenci pripravljajo tako imenovani slovenski ovinek. Med navijači je tudi Rogličeva družina na čelu z dekletom Loro Klinc in po tradiciji Rogla vedno napade na etapah, kjer ga spodbujejo najbližji. Tako je bilo tudi na lanski kraljevski, 17., etapi, ko je Roglič med napadom na Galibier dokončno zasijal kot vzhajajoča zvezda svetovnega kolesarstva.

Alpe d'Huez je zdaj mitski vzpon, ko je v poročanju o Tour de France dokončno prevladala televizija s spektakularnimi prenosi iz motorjev in helikopterjev. V zadnjih 43 izvedbah se je francoska pentlja kar 29-krat povzpela na Alpe d'Huez, letos se vrača prvič po letu 2015. Gre za 13,8 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 8,1-odstotka, ki se začne na 726 metrih, konča pa v smučarskem središču na 1.850 m!

Najprej na Madeleine, nato na Croix de Fer

Zadnji del alpske trilogije prinaša 175,5 km dolgo 12. etapo s 4 gorskimi cilji, od katerih so kar trije ekstra kategorije. Štart je v Bourg-Saint-Mauricu, prvo polovico zaznamuje vzpon na prelaz Madeleine (2.000 m; 25,3 km; 6,2%), na sredini etape je kratek vzpon 2. kategorije Lacets de Montvernier (782 m; 3,4 km; 8,2%). Do močne selekcije bi moralo priti med dolgim vzpenjanjem na prelaz Croix de Fer (2.067 m; 29 km; 5,2%), po zahtevem spustu pa sledi še zaključna poslastica. Nor vzpon od vasice Bourg d'Oisans prek 21 oštevilčenih serpentin, ki se odštevajo, do Alpe d'Hueza.

Na 7. serpentini, pod vasjo Huez, je sloviti nizozemski ovinek, ki je tudi zgled za slovenski ovinek. Nizozemci, ki so zaradi desetletja slavij posvojili Alpe d'Huez in ji nadeli vzdevek Nizozemska gora, stavijo na Toma Dumoulina, v sredo drugouvrščenega in v skupnem seštevku tretjega.

Francozi dobili vse tri vzpone desetletja

A v tem desetletju so vse tri ciljne vzpone na Alpe d'Huez osvojili Francozi: Pierre Rolland (2011), Christophe Riblon (2013) in Thibaut Pinot (2015), zaradi česar se od Romaina Bardeta in ostalih domačih adutov pričakuje nor juriš na etapno zmago, če so že iz boja za skupno zmago bržkone že vsi po vrsti izpadli. Prvi Francoz je tako šele na 17. mestu Pierre-Roger Latour z zaostankom 2:59 za rumeno majico.

Thomas-Froome kot LeMond-Hinault pred 22 leti?

Osrednja zgodba bo vseeno moštveni dvoboj iz dominantnega Skyja. Geraint Thomas je v sredo z izjemnim napadom osvojil ciljni vzpon do vasi La Rosier, s čimer je tudi oblekel rumeno majico vodilnega. Na drugo mesto se je z zaostankom 1:25 povzpel kapetan Skyja in štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome. Po etapi je bilo nekaj ugibanj okoli morebitnega razkola, saj sta oba Britanca dejala, da je bil Thomasov napad nenačrtovan, kar pa je v znanstveno vodeni ekipi skoraj neverjetno. A v kasnejših izjavah sta tudi oba razblinila vse dvome - kapetan in prvi kandidat za končno zmago ostaja Froome.

Za tekmece je zdaj vprašanje, kakšno taktiko bosta izbrala Britanca? Ali sta ob pomoči vlaka Skyja res nedotaljiva? Poznavalci napovedujejo, da se kaj lahko zgodi ponovitev Toura 1986, ko sta se moštvena kolega Greg LeMond - Bernard Hinault najprej otresla prav vseh zasledovalcev, nato napadala drug drugega, pred ciljem pa sklenila premirje in se držeč z rokami skupaj prepeljala čez ciljno črto.

Vincenzo Nibali, Dan Martin, Mikel Landa in zlasti Nairo Quintana bi morali danes napasti, da vidijo, če je Sky sploh ranljiv. V zadnjem tednu letošnje francoske pentlje sicer sledijo še 4 gorske etape v Pirenejih, nato pa še kronometer z zahtevnim vzponom, kar je voda na mlin Frooma.

Na gori se bo tako zbralo neverjetna množica ljudi, ob stoletnici dirke leta 2013 naj bi se ob trasi etape in vzponu skupno trlo neverjetnih milijon gledalcev!

SKUPNI VRSTNI RED, po 11. etapi

1. G. THOMAS VB 44:06:16 2. C. FROOME VB +1:25 3. T. DUMOULIN NIZ 1:44 4. V. NIBALI ITA 2:14 5. P. ROGLIČ SLO 2:23 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 2:40 7. M. LANDA ŠPA 2:56 8. R. BARDET FRA 2:58 9. N. QUINTANA KOL 3:16 10. D. MARTIN IRS isti čas 11. A. VALVERDE ŠPA 4:28 12. J. FUGLSANG DAN 4:53 13. I. ZAKARIN RUS 4:58 14. M. NIEVE ŠPA 5:21 15. B. JUNGELS NIZ 5:50 ... 111. K. KOREN SLO 1:16:23

