Po mnenju Davida Črmelja je Tadej Pogačar prvi favorit Dirke po Sloveniji. Foto: EPA

Član ekipe David Črmelj se spominja časov, ko ni bilo niti reportaž dirke: "Odkar imamo prenose, je to pravi luksuz. Pred dvema letoma smo imeli le prenose, lani smo imeli že nekaj več vsebine, za letos pa pripravljamo še deset minut studia pred etapo."

Studio bo vodil Miha Mišič

Ta bo nameščen v cilju posamezne etape, kjer bo mikrofon vihtel Miha Mišič. "Dodali bomo izjave, ki jih bomo posneli na štartu. Vsak dan bomo pripravili posebno zgodbo in še kakšen dodatek. To je zagotovo novost in dodana vrednost. Gledalci ne bodo nič na slabšem, saj bo ta studio potekal pred samim prenosom etape," opozarja Črmelj.

Ekipa kolesarskih novinarjev, ki ustvarjajo prenose Dirk po Sloveniji in Franciji, je lani dobila posebno priznanje RTV Slovenija. Z leve: David Črmelj, Petra Mušič, Tomaž Kovšca, Miha Mišič in Polona Bertoncelj. Foto: Reuters

Pomembna vloga RTV Slovenija

Za prenose je poskrbel organizator dirke, ki je najel posebno ekipo, pri sami produkciji prenosa pa pomembno vlogo igra tudi RTV Slovenija. "Pri celotnem projektu precej sodelujemo. RTV Slovenija da stacionarne kamere, ki so v zaključku etape, pa tudi režiserja," pravi Črmelj.

Med favorite šteje Tadeja Pogačarja

Novinar TV Slovenija pri napovedih razpleta dirke težko izbira favorite, a nikakor ne more mimo Slovencev: "Vedno jih rad izpostavljam. Mogoče bo kdo rekel, da jim s tem dajemo preveč bremena. Na prvem mestu je gotovo Tadej Pogačar. Letos je že dokazal, da je zelo dober. Zagotovo je motiviran, za domačo dirko se je gotovo dobro pripravil." Pogačar je med drugim dobil Dirko po Kaliforniji, ki je del najvišjega razreda.

Odločale bodo sekunde

Letos v petdnevni dirki ni kronometra, a kot poudarja Črmelj: "Imamo zato eno 'klasično' etapo več. Na koncu bodo najbrž odločale sekunde. Veliko jih reče, zakaj ni zraven Vršiča, Krvavca ali Mangarta, ampak Predmeja ni lahek klanec. Leta 2002 je Dean Podgornik malo pred vrhom izgubil majico vodilnega. Še zdaleč ni lahek klanec, sledi še del trase, ki je zelo razgiban. Celotna dirka je letos trasirana na tak način, ni ciljnega klanca ali kronometra, to pomeni, da bodo na koncu najbrž res odločale sekunde."

Lani je Dirko dobil Primož Roglič. Foto: www.alesfevzer.com

Lanska zasedba je bila neverjetna

Dirka je zadnja leta precej napredovala tudi po klasifikaciji. Lahko kdaj postane del svetovne serije? Nekdanji kolesar ni najbolj prepričan: "Ne vem, ali je tak finančni interes, ker so stroški takoj bistveno večji. V tem terminu imamo že Dirko po Švici in kriterij Dauphine. Tu je ogromno konkurence. To, kar se je zgodilo lani, je bilo neverjetno. Tuji novinarji so se čudili, od kod so prišli tako dobri šprinterji, lani je praktično od najboljših manjkal le Arnaud Demare, prisotnih je bilo precej več ekip svetovne skupine. Letos se dirka prekriva še z evropskimi igrami, letošnja udeležba je prava slika realnosti. Lani je bil ekstra presežek."

Tuje ekipe cenijo mir

Vseeno pa imajo tuje ekipe rade Slovenijo: "Sem rade prihajajo, ker je pri nas malo transferjev, na voljo pa imajo dobre hotele. To pomeni, da imajo mir, ki ga potrebujejo. Nihče noče predolgih poti pred Tourom. Že tako ali tako imajo polno glavo vsega," pravi Črmelj.

Vzpon na Predmejo primerljiv s klanci na Giru

Mohorič lahko dobi etapo na Touru

Novinarska ekipa TV Slovenija se hkrati pripravlja tudi na naporne prenose Dirke po Franciji. Črmelj bo del dirke poročal z lica mesta, čeprav tokrat na francoski pentlji ne bo Primoža Rogliča, pa vseeno ne izključuje možnosti, da bi slovenski kolesar še tretje leto zapored lahko dobil eno od etap na tej dirki: "Vedno si želimo najboljših Slovencev, a tudi s temi, ki gredo, bo zanimivo. Matej Mohorič realno upa na kakšno etapno zmago, na preostalih dirkah je dokazal, da je tega sposoben. Tega upanja do Rogliča prej nismo imeli, v to smo lahko samo upali. Vsi hitro postanemo razvajeni."