Bela dvorana na Ljubljanskem gradu je gostila novinarsko konferenco na predvečer 26. Dirke po Sloveniji. Osrednji kolesarski gostje so bili glavni slovenski aduti za dirko: moštvena sotekmovalca Tadej Pogačar in Jan Polanc ter Luka Mezgec.

Novinarska konferenca na Ljubljanskem gradu z glavnimi slovenskimi aduti Luko Mezgecem, Janom Polancem in Tadejem Pogačarjem. Foto: BoBo

Ure prenosov na TV SLO 2 in MMC-ju: Sreda: 14:20–16:40

Četrtek: 12:50–15:25

Petek: 12:50–15:10

Sobota: 12:50–15:00

Nedelja: 12:45–15:00

Pet dni za 808,5 km po Sloveniji

Navidezna dirka Po Sloveniji Ekipo za navidezno dirko Po Sloveniji boste lahko začeli sestavljati tik pred dirko, v torek pozno popoldne, ko bodo uradno znani kolesarji in njihove številke.

V petih etapah in petih dneh bo več kot 133 kolesarjev prevozilo natanko 808,5 km, na koncu pa zmagovalca čaka pomanjšana replika 5.200 let starega najstarejšega najdenega kolesa z Ljubljanskega barja. Prenose vseh etap od srednega štarta v Ljubljani do nedeljskega cilja v Novem mestu si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in MMC-ju, pri čemer bodo prenosi pokriti z bogatim studijskim delom, na spletu pa s privlačno nagradno igro v okviru navidezne dirke.

Polanc: Paziti na vsakem metru

"Mislim, da Tadej ne potrebuje telesnega stražarja, se sam prav dobro znajde tudi med elito. Obeta se tesnejši boj za skupno razvrstitev. Treba bo paziti na vsakem metru, tudi za vmesne bonifikacije. Imamo res dobro ekipo in tudi možnosti za skupno zmago," se je Jan Polanc postavil v vlogo zaščitnika Pogačarja, za katerega pri UAE Team Emirates ne skrivajo, da je njihov adut za zmago.

Pogi zaupa v močne Emirate

"Mogoče je res napočil čas, da belo majico (za najboljšega mladega kolesarja) res zamenjam za zeleno majico (najboljšega), z drugimi majicami pa ne gre pretiravati," se Tadej Pogačar kljub 20 letom ne brani bremena favorita za končno zmagoslavje v Novem mestu.

"Zagotovo naj bi se glavne razlike ustvarile v 3. in 4. etapi. Na vsak vzpon bo potrebno na polno. Upam, da nam bo tako kot po Kaliforniji tudi po Sloveniji uspelo tako ekipno odpeljati. Vem, da so preostali fantje dobro pripravljeni," zaupa Tamau Pogi v moč emiratskega moštva, kjer imajo glavno besedo Italijani, a vidno mesto zasedajo Slovenci.

Še lani je Pogačar osvojil belo majico za ljubljansko ekipo Gusto Santic, v vrstah katere si je Komendčan kljub rosnim kolesarskim letom izboril mesto med svetovno elito. "Vem, da bodo prav oni moji največji tekmeci," se Pogačar zaveda, da je mogoče tudi kakšno presenečenje iz vrst preostalih slovenskih ekip. Ob Ljubljančanih je tukaj še Adria Mobil iz Novega mesta in selekcija Slovenije.

Chaves obtičal v Münchnu

Ob izpostavljeni trojici Slovencev so pred štartom v ospredju še trije tujci. Kralj šprinterjev na preteklem Giru Pascal Ackermann je na poti v Ljubljano. Več težav ima eden izmed glavnih favoritov za skupno zmago Esteban Chaves, ki je z večino ekipe Michelton-Scott obstal v Münchnu. Avstralsko moštvo rešuje potovalno zagato, da bo še pravočasno v Sloveniji. Chaves je letos z zmago na 19. etapi Gira potrdil, da se po zahtevni bolezni (mononukleoza) vrača med najboljše.

Mezgec cilja na četrtkov šprint v Celju

"Trenutno sva v Ljubljani samo dva kolesarja, a imamo dovolj voznikov in mehanikov, tako, če bo treba, bomo pa še z njimi tekmovali," se je pošalil Luka Mezgec, že zmagovalec etape s ciljem v Ljubljani, ob dejstvu, da velika večina njegove ekipe še ni v Sloveniji.

"Prva in peta etapa sta za šprinterje, sam pa želim šprintati predvsem na drugi etapi v Celju. Tretja in četrta etapa sta bolj za fanta na moji levi (Polanc in Pogačar)," je bil odkrit Mezgec, ki je potrdil še svojo vlogo: "Sem kapetan na cesti, medtem ko sta kapetana za skupno uvrstitev Esteban Chaves in Lucas Hamilton."

Bole na slovenski krog, Pibernik v Minsk

Znana je tudi končna štartna lista 26. slovenskega Toura. Kot zadnja menjava se je zgodila pri Bahrain Meridi, kjer je Grega Bole raje izbral nastop na domači dirki, zaradi česar pa je z reprezentanco Slovenije na evropske igre v Minsku odšel njegov ekipni sotekmovalec Luka Pibernik.

Štart četrt čez poldne v Ljubljani

Dirka po Sloveniji 2019 se bo začela z odštevanjem v središču slovenske prestolnice Ljubljana. Ob 10.50 se bo na Kongresnem trgu začela slovesnost pred začetkom dirke, ki se bo uradno začela ob 12.15, od koder se bo karavana podala skozi mesto proti vzhodu in cilju v Rogaški Slatini.

Zapore cest v času in krajih Dirke po Sloveniji Z izjemo štartnih in ciljnih prizorišč bo celotna dirka potekala v mobilni zapori, kar pomeni kratkotrajna zapora za čas prehoda kolesarjev skozi kraj ali odsek. Pred dirko bodo vozila slovenske policije, prav tako pa tudi nekaj vozil organizatorja. Za kolesarji bodo vozila vseh kolesarskih ekip, reševalci in druga spremljevalna vozila. Na dirki bo tudi vozilo, ki bo označeno z napisom ZAKLJUČEK DIRKE. Za tem vozilom je promet normalno sproščen.



Ob trasi dirke bo v petih dneh skupaj tudi več kot 1.500 redarjev, ki bodo označeni in bodo opozarjali na dirko. Vse prebivalce pozivamo k strpnosti v času mobilnih zapor in spoštovanju navodil policije, redarjev ter organizatorjev.



Podrobnejša navodila organizatorjev dirke.