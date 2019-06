Vsak uporabnik oblikuje ekipo desetih kolesarjev, ki nastopajo na letošnji Dirki po Sloveniji, ne glede na to, za katero moštvo vozijo. Uporabniki lahko pred začetkom prve etape prosto menjajo tekmovalce v svoji ekipi, pri vsaki naslednji etapi pa lahko uporabnik zamenja največ dva tekmovalca. Upoštevane bodo spremembe, ki bodo opravljene do začetka vsake etape. S tem se točke pri vsaki etapi štejejo glede na tekmovalce, ki so bili izbrani za določeno etapo.