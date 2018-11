Sogovornik Ane Jurc je Sebastian Cavazza. Foto: MMC RTV SLO Srbska znanstvena fantastika Ederlezi vzhaja odpira večno vprašanje odnosa med moškim in žensko, med človekom in strojem. Foto: LIFFe Dodaj v

MMC-pogovor ob 11.00: S Sebastianom Cavazzo o filmu Ederlezi vzhaja

O znanstveni fantastiki, umetni inteligenci in večnim vprašanjem razmerja med moškim in žensko

15. november 2018 ob 08:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Preden se bodo današnje filmske projekcije Liffa zares začele gostiti, se bomo v MMC-jevem festivalskem kotičku v Cankarjevem domu pogovarjali z igralcem Sebastianom Cavazzo o odmevnem srbskem znanstvenofantastičnem filmu Ederlezi vzhaja.

Z igralcem, ki igra vesoljca na prvi misiji na Alfa Kentavro, se bo ob 11.00 pogovarjala Ana Jurc, pogovor pa lahko v neposrednem prenosu spremljate na MMC-ju in na naši strani na Facebooku.

Srbski režiser Lazar Bodrož v filmu odpira večkrat načeto znanstvenofantastično tematiko prevpraševanja razmerja med človekom in strojem, moškim in žensko. Cavazza igra torej Milutina, v Sovjetski zvezi izšolanega kozmonavta slovenskega rodu, ki ga multinacionalka Ederlezi najame za svojo prvo misijo na Alfa Kentavro. Tam ga spremlja androidka Nimani (igra jo pornozvezda Stoya), programirana tako, da izpolnjuje vse njegove želje. Vendar se Milutin naveliča vnaprej programiranega vedenja Nimani in se odloči, da jo bo na novo zagnal in ponastavil, da bo delovala le na osnovi izkušenj, ki jih je pridobila z njim. Zdaj postane bolj podobna človeku, vendar to prinese s seboj tudi občutke depresije in destruktivno vedenje.

Kot pravi režiser, je želel v filmu podati metaforično, sanjavo ljubezensko zgodbo in ustvariti vizualno ekspresiven film. "V svojem jedru je film globoko melodramatičen in vsebuje veliko nežnosti, ki je v nasprotju s filmskim distopičnim kontekstom, togo prihodnostjo, spominjajočo na radikalizirano različico kitajskega korpokomunizma."

Programski direktor festivala Liffe Simon Popek je ob povabilu k ogledu filma, v katerem med drugim vidimo tudi eno vidnejših slovenskih igralk zadnjih let, Marušo Majer, tega opisal kot "ultimativno perverzijo: srbski film, ki se dogaja v vesolju in v katerem igrata slovenska igralca in ameriška pornozvezda".

S Cavazzo se bomo med drugim pogovarjali o samem žanru znanstvene fantastike, o vlogi, v katero se je prelevil, o sodelovanju s Stoyo in seveda o tem, kakšno vlogo bi znala imeti umetna inteligenca v prihodnosti.

M. K.