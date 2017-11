Po slavnostni premieri na Liffu se Ivan pripravlja na pohod po slovenskih kinematografih

Drama o sprejemanju napačnih odločitev

16. november 2017 ob 21:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V okviru ljubljanskega filmskega festivala je slavnostno premiero doživel Ivan, drama Janeza Burgerja, v kateri v vlogi samohranilke Mare, ki se bori za svojega sina, blesti Maruša Majer.

Napeta psihološka drama je na festivalu slovenskega filma osvojila šest vesen, med drugim za najboljši igrani film, Majerjeva pa se je razveselila nagrade za najboljšo glavno žensko vlogo. Izvrstna igra je Majerjevi prinesla tudi nagrado Berlinala za vzhajajoče zvezde evropskega filma. Priprav na zahtevno vlogo se je lotila zelo resno. "Ni mi pustil (op.: režiser Burger), da bi se tudi v času vaj, ne samo med snemanjem, ukvarjala še s kakim drugim projektom; v celoti sem se mu posvetila za pet mesecev," je priprave na film orisala mlada igralka.

"Ivan je zgodba o mladem dekletu, ki je imelo težko otroštvo, odraščalo je v rejniških družinah," je predzgodbo protagonistke povzel Burger, za katerega je po filmih V leru (1999), Ruševine (2004) in Circus Fantasticus (2010) Ivan četrti celovečerni film. "Pozneje se obsesivno zaljubi v precej starejšega moškega, ki zanjo predstavlja očetovsko figuro, kakršne nikoli ni imela. Z njim tudi zanosi in film se z rojstvom tega otroka začne. Ivan je zgodba o tem, na kakšen način se Mara spopade s svojo novo odgovornostjo in s čustvi, ki so ji popolnoma neznana. Skozi arhetipsko zgodbo sprejetja otroka sem skušal zarezati v mentalno in družbeno strukturo slovenske in posttranzicijske družbe na splošno."

Kot je razkril, se mu je ideja za film porodila ob rojstvu sina Aleksandra pred petimi leti. Takrat se je kot starš začel spraševati, v kakšen svet se je rodil in kaj lahko naredi, da ta svet ne bi bil tako brutalen oziroma človeku neprijazen. Ker se je loteval teme, ki mu ni bila domača, je bilo potrebnih ogromno predpriprav: pogovarjal se je s socialnimi delavci, s psihologinjo, ki dela v porodnišnici, ter z zaposlenimi in nastanjenimi v varnih hišah.

V filmu igrajo še Matjaž Tribušon (v vlogi Marinega partnerja), Nataša Barbara Gračner (socialna delavka), Mojca Funkl, Branko Šturbej, Polona Juh, Leon Lučev in Peter Musevski.

Film je nastal v produkciji Staragare in koprodukciji s slovenskim Tramal Films in hrvaškim Propeler filmom. Na redni program kinematografov film prihaja 20. novembra, hrvaška premiera bo na Zagrebškem filmskem festivalu v petek, s čimer se film podaja tudi v hrvaške kinematografe, mednarodno premiero pa bo dočakal 27. novembra na filmskem festivalu A-kategorije Black Nights v Talinu, sicer pa je bil že prodan tudi v kinodistribucijo na Slovaško, Češko, Poljsko in v Italijo.

K. T.