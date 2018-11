Sebastian Cavazza: "Mislim, da bo bližnja prihodnost videti tako, kot je prikazana v filmu."

Pogovor s Sebastianom Cavazzo o filmu Ederlezi vzhaja

15. november 2018 ob 08:57,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav je zgodba filma Ederlezi vzhaja postavljena v leto 2048, pa se v resnici ta filozofska znanstvena fantastika na zelo arhetipski in melodramski način ukvarja s prastarim vprašanjem odnosa med moškim in žensko, ki je vedno isti in verjetno tudi vedno isti tudi bo, razmišlja Sebastian Cavazza, glavni igralec odmevnega srbskega filma.

O filmu, ki ga festival Liffe predstavlja v sekciji Ekstravaganca, ujamete pa ga lahko še jutri v Kinu komuna (ob 21.30) in v soboto v Kosovelovi dvorani (ob 19.00), se je v MMC-jevem festivalskem kotičku v Cankarjevem domu s Cavazzo pogovarjala MMC-jeva novinarka in filmska kritičarka Ana Jurc.

V filmu režiserja Lazarja Bodroža igra Cavazza igra Milutina, v Sovjetski zvezi izšolanega kozmonavta slovenskega rodu, ki ga multinacionalka Ederlezi najame za svojo prvo misijo na Alfa Kentavro. Tam ga spremlja androidka Nimani (igra jo pornozvezda Stoya), ki je programirana tako, da izpolnjuje vse kozmonavtove želje. A Milutin naveliča vnaprej programiranega vedenja Nimani in se odloči, da jo bna novo zažene in postavi tako, da bo delovala le na osnovi izkušenj, ki jih je pridobila z njim. Zdaj postane bolj podobna človeku, vendar to prinese s seboj tudi občutke depresije in destruktivno vedenje.

Cavazzo, ki je tudi sicer kot filmski igralec precej zaposlen na področju nekdanje Jugoslavije (spomnimo se ga denimo iz lanske drame Možje ne jočejo), je k sodelovanju povabil režiser sam. Na priporočilo Dimitrija Vojnova, s katerim sta sodelovala pri filmu Montevideo, Bog te video!, tokrat pa je z ekranizacijo priredil kratko zgodbo Zorana Neskovića iz konca 80. let, je igralcaBodroža kontaktiral prek Skypa. Po pogovoru mu je poslala scenarij, nad katerim je bil Cavazza navdušen, opravil je avdicijo in tako je bil zraven. Bodroža si je želel igralca, ki govori angleško in mu ta jezik v igralskem poklicu ne predstavlja ovire, da torej lahko habitus karakterja razprostre tudi v ostale jezike, pojasnjuje igralec.

Na vprašanje, ali je kakšen poseben razlog, da je film posnet v angleščini, Cavazza odgovarja, da se na ta način najlažje odpira svetovnemu trgu. Ekipa se usmerja tudi na festivale znanstvene fantastike ali horrorja, kakršen je denimo veliki dogodek v Bruslju. "Občinstvo, ki ima rado znanstveno fantastiko, zelo vestno spremlja vse, kar se novega dogaja, in na ta način smo odprli pot filmu na to prizorišče, kar bi bilo težje, če bi bil posnet v srbščini ali slovenščini," pravi igralec.

Lik Milutina je za gledalca precejšnja neznanka, o njem izve sprva le to, da je „Jugoslovan, torej ojdipovec“, in kmalu še, da ima problematičen odnos do žensk, ki temelji na globokih zamer iz preteklosti. Kako torej kot oblikuje svoj lik, ko dobi tako vlogo? Se z režiserjem veliko pogovarja o tem, kdo je njegov lik in razmišlja o njegovi podobi? Vsak lik, ki je najprej napisan v scenariju ali dramski predlogi, je torej samo na papirju. Treba ga je oživet, pravi Cavazza. "Tu ni nobene mistifikacije, treba je biti zelo specifičen." Pri Milutinu so se naslanjali na njegov odjipov kompleks, depresivnega človeka, ki ima slabe izkušnje z ženskami, v genomu nek slovanski zapis in mu producirajo femota, ki je podoben njegovi mami, pojasni.

Predvsem je pomembno, da svojega lika ne obsojamo

Ali mora igralec za prepričljivo vlogo svoj lik marati ali zadostuje, da ga razume? "Ne gre toliko za marati lik ali ga razumeti, ampak predvsem za to, da ga ne obsojaš. Vsak karakter misli, da ravna prav, deluje tako, kot je prav … Zato je bistveno, da ga igralci ne obsojamo. Ni vse tako enoplastno ali črno-belo, obstaja več plasti. In čeprav mi v življenju kakšne stvari ne bi naredil, ga sami ne smemo obsojati," razlaga igralec.

Precej pozornosti javnosti je deležna Stoya, ki igra androidinjo Nimani. V nedavnem pogovoru z Vesno Milek je igralka dejala, da sebe ne razume kot igralko, in da pornografski filmi, v katerih nastopa, zanjo niso ekvivalent igri. Je bilo torej sodelovanje z njo podobno delu z naturščkom? "Na sodelavca ne gledam kot na naturščika ali pornozvedzo, ampak soigralca," pove Cavazza. "Zdi se mi, da je njen modus vivendi v svetu pornoindustrije, kjer je kamera zelo prisotna v situacijah, ki so za nas radikalno preveč intimne, pomagal, da se je lahko sprostila in naredila tudi doprinos v igranemu filmu. Pred tem je delala z Nada Šargin, ki je prvakinja v srbskem narodnem gledališču in Bodroževa žena. Veliko smo delali na straneh, je pa res, da da če je jasna režijska indikacija, bo isto pomagala naturščiku ali komurkoli s ceste."

Glede odnosa med Milutinom in Nimani, ki navsezadnje ne prinaša klasične kemije, saj gre za odnos med umetno inteligenco in androidom, igralec pravi, da je med delom predlagal, da se njena igralska sredstva zreducirajo na minimum, da bi tako dosegli distinkcijo med človekom in androidom. "Mislim, da je to blazno dobro uspelo. Držali smo se tega, da sem Milutina delal bolj človeškega, bolj obsesivnega, v smislu nekih seksualnih potreb, bolj krvavega pod kožo, ona pa je z igralsko redukcijo vzpostavlja robota. Ta pa je moral biti na nek način vseeno zelo blizu človeku, če vemo, da so danes androidi že zelo dovršeni," pove Cavazza in doda: "Mislim, da nam je uspelo pripeljati bližnjo prihodnost, ki bo po vsej verjetnosti videti tako, kot je prikazana v filmu."

"To ni rešitev za človeštvo"

Kakšna bo ta prihodnost in vloga umetne inteligence v razvoju človeka? Je misel ob tem, da bo človeštvo začelo tehnologijo uporabljati tudi za izpolnjevanje svojih čustvenih potreb deprimirajoča ali vzpodbudna? "Mislim, da to ni rešitev za človeštvo. Mislim da umetna inteligenca predvsem nastopa v polja, kjer je treba vpeljat neke operativne posege ali pa delovati znotraj nečesa takega, kot je komplicirana vesoljska ladja. Ne gre torej toliko za to, da bi umetna inteligenca nadomestila človeško toplino ali spolnost,« razmišlja Cavazza in omeni primer Nimani, ki mu ni dana le spolna igračka, ampak tudi kot del ekipe, posadke, ampak tudi kot supervizor. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tu se odpira vprašanje, ki se pojavlja že od Asimova naprej - ali lahko robot spoštuje Asimove zakone in ne poškoduje človeka."

Celoten pogovor pa v spodaj priloženem videu.

M. K.