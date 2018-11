27. november 2018 ob 08:40 MMC RTV SLO Grem volit lokalne Novogoriška kandidata obljubljata nova stanovanja in novo turistično vizijo

Soočenje kandidatov za župana Nove Gorice pred 2. krogom volitev

V prvem krogu se je v Novi Gorici potegovalo šest kandidatov. Foto: MMC/Televizija Slovenija

V Novi Gorici se bosta za župana potegovala Matej Arčon in Klemen Miklavič – najprej se bosta morala lotiti zagotavljanja novih stanovanj in delovnih mest za visoko izobražene Novogoričane, sicer bodo mladi diplomiranci še naprej pospešeno odhajali iz občine.

Mestna občina Nova Gorica je z 297 km2 po površini tretja največja občina pri nas in ima 31.825 prebivalcev. Volilna udeležba je bila 48,5-odstotna, v drugi krog lokalnih volitev sta se uvrstila Matej Arčon, ki je prejel 37,4 odstotka glasov, in Klemen Miklavič z 28,4 odstotki, oba sta na volitvah nastopila s podporo skupini volivcev. Arčon je po poklicu elektrotehnik in župan Nove Gorice od leta 2010, kot nekdanji rokometaš je bil tudi v predsedstvu Rokometne zveze Slovenije. Miklavič pa je doktor znanosti s področja izobraževanja in šolskih sistemov in dela kot svetovalec Sveta Evrope na področju visokega šolstva, hkrati je vodja svetniške skupine Goriška.si.

Na volitvah za mestni svet je zmagala lista Goriška.si, ki je lista kandidata Miklaviča. S tem so volivci pokazali, da podpirajo spremembo, meni Miklavič: "Malo nas je in nima smisla, da se delimo. Če želimo narediti preboj, novo poglavje v razvoju, moramo stopiti skupaj."

Zdajšnji župan Matej Arčon je v uvodu poudaril, da volitve niso tekma, temveč izbira. V tem, da njegova lista nima večine v mestnem svetu, ne vidi težav, saj je, kot pojasnjuje, že v prvih dveh mandatih deloval brez koalicije. Zato je poudaril, da bo kot doslej treba iskati soglasje, določiti prioritete in jih uresničiti.

Novi Gorici primanjkuje stanovanj

Med prioritete v Novi Gorici pa zagotovo spada reševanje stanovanjske problematike, ki je Arčonu v preteklih mandatih ni uspelo rešiti. Kot pojasnjuje, ima za gradnjo že izbrano lokacijo, občina se namerava prijaviti na dražbo in odkupiti zemljišča. Projekta gradnje novih stanovanj se namerava lotiti v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom: "V naslednjih letih bomo zgradili 100 stanovanj," je obljubil.

Miklavič je prepričan, da Nova Gorica pri reševanju tega vprašanja zamuja, saj je v preteklih osmih letih v sodelovanju s skladom zagotovila le 35 novih stanovanj. Miklavčiča pa ob tem najbolj skrbi, da zaradi tega iz občine odhajajo mladi, saj se le četrtina diplomirancev vrne. Zato njegov program predvideva gradnjo novih stanovanj, a hkrati tudi zagotovitev oskrbovanih stanovanj za starejše. Vanje bi se lahko preselili starejši iz središča mesta, ki živijo v blokih brez dvigal, tja pa bi se naselili mlajši. Z inovativnimi modeli namerava Miklavič poskrbeti tudi za to, da se mladi ob pridobitvi stanovanja ne bi povsem zakreditirali.

Vse manj mladih in kakovostnih delovnih mest

Miklavič je poudaril, da je vse več brezposelnih med visoko izobraženimi in da se znižuje kakovost delovnih mest, kar je slaba popotnica za prihodnost. Zato namerava kot župan podpreti podjetja, ki že zdaj kažejo rezultate na področju visoke tehnologije, se povezati z univerzo in srednjimi tehniškimi šolami.

Arčon je spomnil, da je treba določiti prioritete, ki so zanj graditev 100 stanovanj, hkrati pa tudi vzpostavitev poslovne cone, pri kateri so bili doslej po njegovih besedah zelo uspešni. Odkupili so več kot pet hektarjev zemljišč, pridobili so evropska sredstva in prihodnje leto občina že lahko začne z gradnjo. Cona bo omogočila 900 novih delovnih mest, obrtniki in podjetniki pa bodo zaposlenim zagotavljali višje plače: "Tam prostora za delovna mesta z minimalno plačo dejansko ne bo," je obljubil Arčon.

Turizem

Arčon prihodnost turizma vidi v odlični kulinariki, vinski ponudbi in promociji zanimivega podeželja. Pomembna je tudi dediščina prve svetovne vojne in sodelovanje z italijansko Gorico. Miklavič pa je poudaril, da je občina kljub izjemnim danostim na predzadnjem mestu po prirastu turistov. Zato stavi na športni turizem, od rekreativnih možnosti za družine do ponudbe za profesionalne športne ekipe.

La. Da.