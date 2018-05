9. maj 2018 ob 19:34 MMC RTV SLO, Televizija Slovenija Grem volit Erjavec: Janković je edina oseba na levici, ki je sposobna povezati vse tri stranke

Predvolilni sporazum Janković - Erjavec

Podpis sporazuma na dveh straneh je po mnenju obeh podpisnikov nujen tudi za to, da se, tudi po zadnjih rezultatih javnomnenjskih raziskav, ki kažejo na zmago SDS-a, predrami levosredinske volivce in 3. junija vendarle odidejo na volitve. Foto: BoBo

Janković bo na volitvah podprl Erjavca

Zoran Janković se ne umika povsem iz boja za glasove volivcev na državnozborskih volitvah. S Karlom Erjavcem je podpisal sporazum o oblikovanju levega političnega bloka.

Glavni cilj koalicije je, da stranke leve sredine po volitvah ne bi sklepale koalicijskih dogovorov s SDS-om in njenim predsednikom Janezom Janšo. To bo po Jankovićevem in Erjavčevem prepričanju zagotovilo, da bo Slovenija še naprej pravna, predvsem pa socialna država.

Podpis sporazuma na dveh straneh je po mnenju obeh podpisnikov nujen zato, da se, tudi po zadnjih rezultatih javnomnenjskih raziskav, ki kažejo na zmago SDS-a, predramijo levosredinski volivci in da 3. junija vendarle odidejo na volitve. V levi blok vabita tako SMC, SD in tudi Levico.

"Začeli smo proces, ki se lahko konča s tem, da bomo 3. junija izvolili levosredinsko vlado, katere glavne prioritete so, da Slovenija ostaja socialna država in da ne prihaja do nepotrebne prodaje državnega premoženja. Zorana Jankovića vidim v tem trenutku kot edino osebo na levici, ki je sposobna povezati vse tri stranke, ki so tvorile to koalicijo," je pojasnil predsednik DeSUS-a.

Zoran Janković je neposredno povedal, zakaj dela vse, da SDS in njen predsednik Janez Janša na teh volitvah ne bi zmagala. "Prodaja Mercatorja pod mizo v Janševi pisarni leta 2005, prvi dan, ko sem stopil v župansko pisarno novembra 2006, je izšel uradni list, s katerim nam je Janševa vlada vzela tretjino proračuna. Tretje, kar mu očitam, je zloglasni Zujf," je naštel.

Sporazum med drugim vsebuje točke, kot so oblikovanje demografskega sklada, nadaljevanje gospodarske krepitve Slovenije in tudi učinkovito in uspešno policijo. Na vprašanje, ali bi bil Zoran Janković DeSUS-ov kandidat za mandatarja, sta odgovorila: "O tem ni bilo govora."

V drugih dveh strankah, ki sta ju Jankovič in Erjavec povabila k sopodpisu, pretiranega navdušenja nad dogovorom ni. "Smo resna, profesionalna politična stranka, s pomembno večjo podporo kot pred štirimi leti. Na volitve gremo samozavestno in samostojno," je dejal predsednik SD-ja Dejan Židan. Nekdanji premier in predsednik SMC-ja Miro Cerar pa pravi: "SMC gre na volitve samostojno in pri tem vztrajamo. Vsakdo ima pravico, da se odloči, s kom se bo povezoval in koga bo podprl."

A Karl Erjavec kljub tem izjavam verjame, da bosta oba spoznala, da je le predvolilno povezovanje sorodnih strank zagotovilo za uspeh na prihajajočih volitvah.

Gregor Drnovšek, TV Slovenija