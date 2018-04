Janković bo sodeloval pri volitvah, saj bi rad preprečil zmago Janši

Ni se še odločil, "na kakšen način in kako močno"

25. april 2018 ob 15:03

Zoran Janković, predsednik Pozitivne Slovenije in ljubljanski župan, se namerava vključiti v parlamentarne volitve, za zdaj se še ne ve, na kakšen način bo pri volitvah sodeloval, a poudarja, da bo naredil vse, da na volitvah ne bo zmagal Janez Janša.

Janković se bo o tem, kako se bo vključil v volitve, odločil do 3. maja, ko se izteče rok za vložitev kandidatnih list in se tudi uradno začne predvolilna kampanja. Kandidatno listo ima sicer že sestavljeno, tudi zbiranje podpisov za nastop na volitvah po njegovih besedah ni težava.

Na kakšen način se bo vključil v volitve, je po njegovih besedah odvisno tudi od pogovorov s predstavniki preostalih levih političnih strank. Sam se je v tem mesecu o sodelovanju pogovarjal s predsednikom SMC-ja Mirom Cerarjem in predsednikom SD-ja Dejanom Židanom. Pri tem je prepričan, da bi morali dati "ege na stran" in skleniti dogovor "o neki koaliciji" oziroma "oblikovanju neke skupne politike".

Vse to je po njegovih besedah treba narediti, da se prepreči zmaga Janezu Janši in SDS-u. Prepričan je namreč, da je Janša, ko je bil predsednik vlade, vodil katastrofalno politiko, Janković je poudaril, da je Janša med drugim prodal Mercator, pozival v Slovenijo trojko in vzel denar Mestni občini Ljubljana. "Moj motiv zato je, da levica nastopi skupaj, da zmaga in da dobimo normalno vlado," je dejal.

Na vprašanje, ali se je o oblikovanju skupne politike pogovarjal tudi z Marjanom Šarcem, je odgovoril, da takšnih pogovorov ni bilo, na dodatno vprašanje, ali pogovori še bodo, pa je dodal, da to prepušča času po 3. maju.

Če bo njegova stranka nastopila na volitvah, ga na kandidatni listi ne bo, saj da delo v parlamentu ni zanj. Glede sodnih in drugih postopkov, v katerih se je znašel, pa je dejal, da njega niso nikoli obdolžili, da ne dviguje pošte s sodišč, da se redno udeležuje vseh obravnav in da so bile do zdaj vse odločitve sprejete v njegovo korist.

