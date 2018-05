7. maj 2018 ob 10:05 MMC RTV SLO Grem volit Tjaša: Stranke rastejo kot gobe po dežju, ker so volivci razočarani nad starimi političnimi elitami

MMC-jev projekt Grem volit!

Delo v koaliciji ni enostavno, saj ti lahko koalicijski partnerji mečejo polena pod noge ali skrbijo le za to, kako bodo izpadli do naslednjih volitev, razmišlja 23-letna Tjaša in izpostavlja tudi problem politikov s "težkimi karakterji", ki pestujejo osebne zamere.

Več v videoposnetku.

Vabljeni na MMC-jev portal Grem volit!, kjer objavljamo članke, povezane s kampanjo pred volitvami v državni zbor, in dajemo glas mladim, ki so novinci v političnem procesu. . Več o projektu Grem volit! preberite tukaj in tukaj.

A. K. K.