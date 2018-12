Novi celovečerni igrani film Marka Šantića - Skupaj

Partnerja zdravnik Matej in dramski igralec Luka živita harmonično družinsko življenje z Matejevo hčerjo Mijo. Do usodnega poletnega dne ... Foto: SOJ RTV SLO/Marko Kočevar Mijina stara starša želita skrbništvo nad vnukinjo; da je imel njun zet novo razmerje z moškim, nista pripravljena sprejeti. Foto: SOJ RTV SLO/Marko Kočevar Luka je strah nove vloge očeta samohranilca, a se trudi in si zanjo prizadeva. Foto: SOJ RTV SLO/Marko Kočevar Režiser Marko Šantić je pod drobnogled vzel odnose znotraj nekonvencionalne družine. Foto: SOJ RTV SLO/Črt Lipej Dodaj v

12. decembra ob 20.05 na TV SLO 1

3. december 2018 ob 10:16

Na 1. programu TV Slovenija bomo v terminu Filma tedna v sredo, 12. decembra 2018, ob 20.05 premierno predvajali drugi celovečerni film Marka Šantića - Skupaj. V njem je svojo zadnjo filmsko vlogo odigral tudi eden največjih slovenskih igralcev Jernej Šugman.

Film Skupaj nas na začetku uvede v utečeno življenje funkcionalne, a neklasične družine: najstnica Mia živi srečno življenje s svojim očetom Matejem in njegovim partnerjem Luko. Harmonično skupnost z vsakdanjimi radostmi in tegobami prekine nenadna Matejeva smrt, ki Luko in Mio pahne v nenavadno situacijo; ta je posledica preteklih nerazčiščenih odnosov v širši družini. Luka in Mia se morata tako ne le spopasti s praznino, ki je nastala po Matejevem odhodu, temveč se morata boriti tudi za obstoj svoje nevsakdanje družine. Tej nasprotujeta Miina babica in dedek, ki si, prav tako kot Luka, želita skrbništva nad vnukinjo. Namesto da bi žalovala, morata Luka in Mia tako bojevati dve bitki - eno na sodišču za skrbništvo in drugo zoper jezo starih staršev in njuna prepričanja.

Drugi celovečerec Marka Šantića Skupaj na svež in občuten način prikazuje družinske odnose znotraj nekonvencionalne družine; skozi zgodbo razgrinja posledice, ki jih prinašajo prikrivanje resnice, predsodki in izogibanje problemom. Govori predvsem o tem, da človek ni ustvarjen za samoto in da svoje življenje lahko polno živi v različnih skupnostih. Režiser se izogiba radikalnim stališčem glede vprašanja istospolnih družin, v svet filma ne vnaša ideologije, ampak nas v zgodbo pripelje skozi splošno človeške probleme in teme, ki nas povezujejo ali bi nas vsaj morale, od ljubezni do minljivosti, od tolerance do sočutja.

Poleg Primoža Bezjaka, ki nastopa v glavni moški vlogi, Nadje Debeljak, ki nastopa v glavni ženski vlogi, in Jerneja Šugmana, v filmu igrajo še Olga Kacjan, Silva Čušin, Ivo Ban, Gal Golob, Tanja Ribič, Jana Zupančič, Toni Janežič in Valter Dragan.

Film je nastal po scenariju Irene Svetek, posnel ga je Marko Kočevar, scenografijo je oblikovala Mateja Medvedić, kostume Marko Jenko, masko pa Katja Krnc. Glasbo je napisal Davor Herceg, montažer je Tomislav Pavlic. Producent filma je RTV Slovenija, nastal je v sklopu Igranega programa. Večina prizorov je bila posneta avgusta lani v Ljubljani in na Primorskem. Marko Šantić se je v slovenskemu prostoru uveljavil s celovečernim prvencem Zapelji me (2013), ki je doživel dober sprejem tudi na mednarodnih festivalih (Warsava, GoEast).

Luka premaguje bolečino ob izgubi partnerja tudi s stalno fizično aktivnostjo. Foto: SOJ RTV SLO/Marko Kočevar Najstnica Mija se zaljubi v prijatelja Nika. Ko sta oči in Luka na vikend obisku pri prijateljici na Primorskem, Mija pripravi zabavo. Konča se klavrno. Foto: SOJ RTV SLO/Marko Kočevar prizor s snemanja celovečerca Skupaj Foto: SOJ RTV SLO/Črt Lipej prizor s snemanja celovečerca Skupaj Foto: SOJ RTV SLO/Črt Lipej