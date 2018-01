Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Osebnost Primorske za leto 2017 je Benjamin Ličer. Foto: RTV SLO/Alan Radin Slavljenec je nagrado prejel iz rok lanskoletnih prejemnikov nagrade Igorja Komela in Vasje Klavore. Foto: RTV SLO/Alan Radin Prireditev je potekala v Kosovelovem domu v Sežani. Foto: RTV SLO/Alan Radin V povezavi s Civilno zaščito so se v 38 letih napisale številne zgodbe s srečnim koncem. Foto: SOJ RTV SLO/Primorske novice Sorodne novice Kdo bo postal osebnost Primorske 2017 Dodaj v

Osebnost Primorske za leto 2017 je letalec Benjamin Ličer

Njegov pogled iz zraka rešuje življenja na Zemlji

20. januar 2018 ob 21:44,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 23:05

Sežana - RTV SLO

Radio Koper, Televizija Koper in dnevnik Primorske novice so v sežanskem Kosovelovem domu že trinajstič zapored razglasili osebnost Primorske. To je pilot Benjamin Ličer.

Letošnji nagrajenec verjetno več svojega časa preživi v zraku kot na tleh. Tam je svoboden kot ptica. Od tam njegovo ostro oko zazna težave na zemlji in na morju, od tam rešuje življenja. Več kot 300 požarov je odkril, velikokrat je rešil življenja ljudem, velikokrat je slišal besedo hvala.

»Čeprav sem za 40 letno kariero pilota prejel najvišje državno odlikovanje - kipec Civilne zaščite, sem sklenil to humanitarno delo s ponosom opravljati še naprej. Dokler bom sposoben, bom še veliko postoril za usposabljanje novih mladih pilotov, da bodo nekoč nadaljevali poslanstvo. Ponosen sem, da sem pilot. Ponosen sem, da sem pravočasno odkrival požare, onesnaženja na morju, da sem rešil najhujšega sedem ljudi na morju in iz zraka iskal pogrešane osebe. Vesel sem, da to poslanstvo opravljam še naprej. Prijatelja spoznaš, ko misliš, da je vsega konec, a ti nekdo pomaga. Takrat je za rešitelja najlepše darilo, ko ti nekdo reče: hvala, da si me rešil!«

Na slovesni podelitvi je zmagovalec iz rok lanskoletnih prejemnikov nagrade osebnost Primorske Igorja Komela in Vasje Klavore prejel zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca.

Gostitelja zaključne prireditve sta bila novinarka in voditeljica Karin Sabadin in odgovorni urednik slovenskega programa TV Koper Matej Sukič.

Za dobro razpoloženje so poskrbeli glasbena skupina Gedore, na odru pa so se jim pridružili tudi solisti Helena Blagne, Štefica Stipančević, Gregor Ravnikin Iztok Novak Easy.

Za laskavi naslov osebnosti Primorske so se letos potegovali: Ingrid Celestina in Suzana Todorović, Nadja Velušček in Anja Medved, Benjamin Ličer, Marta Verginella, Doroteja Dobrinja, Želimir Božič, Domen Pregeljc, Aleksander Ipavec Ipo, Žarko Trušnovec, Drago Mislej – Mef, dr. Tadej Slabe in Romeo Volk.

Posnetek prireditve si bodo gledalci lahko ogledali na Televiziji Koper v nedeljo, 21. januarja, ob 17.30.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija