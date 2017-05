Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ekipa Radia Koper je v dvojezično šolo v Špetru danes odpeljala več kot 300 otroških in mladinskih knjig. Foto: RTV SLO Pobudo za obdarovanje sta dali dopisnica RTV iz zamejstva Mirjam Muženič in poslušalka Orjana Ugrin iz Ankarana. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Radio Koper za svoj rojstni dan obdaril otroke dvojezične šole v Špetru

Radio Koper se je prvič oglasil 25. maja 1949.

25. maj 2017 ob 15:52

RTV SLO

Ekipa Radia Koper je v dvojezično šolo v Špetru danes odpeljala več kot 300 otroških in mladinskih knjig. Pobudo za obdarovanje sta dali dopisnica RTV Slovenija iz zamejstva Mirjam Muženič in poslušalka Orjana Ugrin iz Ankarana. Pred več kot desetimi leti sta namreč v Benečijo že peljali knjige, ki jih je podarila knjigarna in založba Libris. Že takrat so si obljubili, da to ne bo zadnjič.

Vmes se je v Špetru zgodilo marsikaj. Poslopje šole so zaprli, učenci pa so bili 7 let razseljeni po več lokacijah. Tako je bilo do letošnjega januarja, ko so se preselili v novo šolsko zgradbo. Mirjam Muženič se je zato spomnila obljube, Orjana Ugrin je na radio prva prinesla knjige. Svoj paket so vnovič pripravili tudi v Librisu, prav tako so knjige darovali zaposleni na Radiu Koper.

Ravnateljica špetrske šole Sonja Klanjšček je bila nad podarjenimi knjigami, rekla jim je hrana za dušo, navdušena. Povedala je, da jih bodo razstavili, takoj ko v šolski knjižnici dobijo še knjižne police. Šola, v katero so prvič vstopili pred nekaj meseci namreč še ni v celoti opremljena. Če bo kakšna knjiga ostala, jih bodo odpeljali v Doberdob, kjer je Klanjškova prav tako ravnateljica, ali v druge šole. »Brez skrbi, prišle bodo v prave roke,« nam je še obljubila.

Tudi župan Špetra Mariano Zufferli, ki ima slovenske korenine, se je zavezal, da bo špetrski šoli še naprej pomagal, saj je treba ob njej urediti še parkirišče in zelene površine za igro otrok. Obljubil pa je tudi, da bo v roke vzel kakšno podarjeno slovensko knjigo.

V letošnjem šolskem letu dvojezično šolo obiskuje več kot 280 otrok, ki so ekipi Radia Koper ob obisku pripravili prisrčen sprejem. Z mislimi so že pri počitnicah, ki jih bodo začeli v prvi polovici junija. Nedavno so zaključili tudi bralno značko, na prireditvi sta jih obiskala Tone Partljič in Andrej Rozman Roza.

