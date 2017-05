Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Revolucionarne zabave naših mladosti

Dokumentarni film Zvezdana Martiča - 10. 6. 2017, TV SLO 1 ob 21.30

30. maj 2017 ob 14:41

RTV SLO

Je bil punk bolj revolucionaren od rocka? Je bilo bolj nevarno poslušati jazz ali plesati tržačana? So bili mladi v šestdesetih bolj pogumni od ostalih generacij mladih? Je narodno zabavna glasba punk današnjega časa?

To je le nekaj vprašanj, ki jih avtor dokumentarnega filma ''Revolucionarne zabave naših mladosti'' Zvezdan Martič postavlja ljudem, ki so osebno ustvarjali ali spremljali dogajanje v različnih povojnih obdobjih. Na prvem programu Televizije Slovenija si ga boste lahko ogledali v soboto, 10. 6. 2017, ob 21.30.

Pregled različnih mladosti začne po drugi svetovni vojni, ko so mladi obnavljali porušeno domovino in ga konča v obdobju interneta, ki sedanjo mlado generacijo dela najbolj drugačno od predhodnih. Ob tem v veliki meri uporablja bogato arhivsko gradivo TV Slovenija, ki gledalca slikovno in z izjavami takratnih akterjev preseli v različna obdobja naše polpretekle in novejše zgodovine.

Vsaka generacija je imela svoje značilnosti, svojo glasbo, slog oblačenja, frizure, svoje želje in potrebe in svoje subkulture. In najbolj pogosto se je upor prejšnji generaciji, staršem, oblastem, državi, dogajal v okviru prostega časa, druženja, zabav. Ljudje v skupinah so močnejši, pogumnejši, glasnejši in zato lažje zahtevajo spremembe. In vsaka oblast to ve, zato skuša nadzorovati večje skupine mladih, njihove zabave in tiste, ki nanje vplivajo in jih združujejo. Zato je UDBA nadzorovala glasbenike, ki so igrali jazz oz. ameriško glasbo, različni varuhi družbe so prekinjali družabne plese, ko so plesalci začeli plesati ''pohujšljive'' plese.

Rokerji so imeli svoje kartoteke, dolgolasce so metali iz šol, punkerje pa so pretepali in zapirali. Tudi nastanek samostojne Slovenije je tesno povezan s punk rock gibanjem. V novi državi in novem sistemu so prišle tudi nove vrednote in zabave so bile vse bolj ''samo'' zabave, vse pomembnejši je postajal denar. Zahodna glasba ni bila več prepovedana ali nezaželena in naenkrat je osrednje mesto v medijih dobila narodno zabavna glasba. ''Govejo'' glasbo so na presenečenje in razočaranje starih rokerjev posvojili tudi študentje. Današnja mladina pa revolucionarnih genov ni izgubila, ampak samo čaka na priložnost, predvsem pa na pravo potrebo po spremembah.

V dokumentarnem filmu sodelujejo številni glasbeniki (Kameleoni, Buldožer, Pankrti, Šank rock, Ali En, Modrijani, N'Toko, Koala Voice…), glasbeni uredniki, promotorji, managerji in drugi, ki so revolucionarne zabave različnih obdobij ustvarjali ali spremljali in delijo z gledalci svoje spomine, predvsem pa analizirajo takratna obdobja in jih primerjajo z današnjim časom.

Dokumentarni film je nastal v okviru dokumentarnega programa Televizije Slovenija. Avtor Zvezdan Martič, montažer Matjaž Jankovič, snemalec Aleš Živec, producent Matjaž Ham, tajnica režije Ana Magajna, producent programa Jaka Hemler, urednik programa Andraž Pöschl, odgovorna urednica KUP Živa Emeršič.