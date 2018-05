Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, bo letos v štirih slovenskih mestih spraševala, pojasnjevala in odgovarjala na konkretna vprašanja. Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj Dogodku v Novi Gorici se bo pridružila tudi direktorica Televizije Slovenija, dr. Ljerka Bizilj. Foto: SOJ RTV SLO Dodaj v

RTV Slovenija na obisku v Novi Gorici

14. maj 2018 ob 14:02

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Zakaj potrebujemo javno RTV? Zakaj plačujemo RTV-prispevek? Kakšno je pravo razmerje med svetovnimi, domačimi in lokalnimi novicami ali kulturnimi, razvedrilnimi in športnimi vsebinami v javnih radijskih in televizijskih programih? Koliko oglasov predvaja javni medij? To so le nekatera vprašanja, ki jih bomo načeli na dogodku RTV Slovenija.

Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, odpira dialog z javnostjo, v katerem si bodo ustvarjalci vsebin in pristojni za delovanje Zavoda z občinstvom medsebojno prisluhnili, izmenjali mnenja, predvsem pa pojasnjevali, kakšna je vloga javnega medijskega servisa v današnjem času. Varuhinja bo letos obiskala vsaj štiri slovenska mesta, kjer bo skupaj z lokalnimi dopisniki in drugimi znanimi obrazi in glasovi RTV Slovenija spraševala, pojasnjevala in odgovarjala na konkretna vprašanja.

Prvi dogodek bo potekal v četrtek, 31. maja 2018, ob 17. uri v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici. Varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija se bodo pridružili: Mojca Dumančič, dopisnica Televizije Slovenija iz Nove Gorice, Valter Pregelj, dopisnik Radia Slovenija iz Nove Gorice in Ljerka Bizilj, direktorica Televizije Slovenija.

Vstop na dogodek je brezplačen, vabljeni vsi gledalci, poslušalci in bralci RTV vsebin ter drugi uporabniki storitev javnega medijskega servisa.

