Športno uspešen pretekli vikend poskrbel za visoko gledanost

13. februar 2017 ob 13:09

RTV SLO

Pretekli vikend je bil za slovenske športnike izjemno uspešen. Ilka Štuhec je postala svetovna prvakinja v smuku, Peter Prevc pa je prvič zmagal v sezoni 2016/2017. Televizija Slovenija je bila z obeh tekem svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih z Ljubnega proizvajalec mednarodnega TV-signala.

Prenos nedeljske tekme v smuku za ženske (12.2.2017) iz St. Moritza si je v povprečju ogledalo 17,8 odstotka oziroma 335.300 gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja v povprečju 59 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Najvišjo gledanost je dosegla minuta ob 12:17, ko je tekmo spremljalo 387.300 gledalcev, in sicer smo lahko v prenosu videli vožnjo Kire Weidle, po kateri je bilo prvo mesto Ilke Štuhec že delno potrjeno. Nadaljni prenos iz St. Moritza, ko je bilo uradno že potrjeno, da je Ilka Štuhec svetovna prvakinja v smuku, si je v povprečju ogledalo 19,5 odstotka oziroma 366.300 gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja v povprečju 60 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Najvišjo gledanost je ob 12:44 dosegel prenos podelitve cvetja ( 378.000 gledalcev).

Prenos nedeljske tekme v smuku za moške (12.2.2017) iz St. Moritza si je v povprečju ogledalo 14,9 odstotka oziroma 279.600gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja v povprečju 47 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

2. serijo smučarskih skokov iz Sapora si je v soboto (11.2. 2017) v povprečju ogledalo 14,3 odstotka oziroma 270.100 gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja v povprečju 67 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Najvišjo gledanost je ob 10:16 uri dosegel nastop Petra Prevca (352.500 gledalcev). Podelitev medalj si je v povprečju ogledalo 14,7 odstotka oziroma 276.100 gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja v povprečju 65 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

2. serijo ženskih smučarskih skokov z Ljubnega ob Savinji si je v soboto (11.2. 2017) v povprečju ogledalo 12,7 odstotka oziroma 238.900 gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja v povprečju 46 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta; gledanost znotraj istega dne